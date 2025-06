Juve, tutto su David: intesa di massima a circa7 milioni di euro

Bologna, 28 giugno 2025 – Slancio Juve verso il nuovo centravanti. Jonathan David è il prescelto: Damien Comolli ha rotto gli indugi. Il centravanti canadese è pronto al salto in bianconero dopo che si svincolerà dal Lille per scadenza contrattuale. La Juve ha un accordo di massima per l’ingaggio della punta, ma serve ancora trattare sulle commissioni dato che gli agenti del canadese sparano alto. C’è, però, ritrovato ottimismo per la trattativa che dovrebbe portare David a sostituire Dusan Vlahovic. In difesa, invece, piacciono Balerdi e Lucumi.

David si avvicina: ora tutto sulle commissioni

Grandi passi avanti per la Juve nella trattativa, non semplice, che porta a Jonathan David. E’ lui il prescelto per sostituire Dusan Vlahovic, che resta in lista partenti. L’attaccante canadese si muoverà dal Lille a parametro zero e la Juve ha una sorta di accordo sulla parola per l’ingaggio: ci siamo. Si parla di una cifra di 7 milioni di euro l’anno, comprensivi di bonus, per David alla Juve e c’è il sì su cifra e destinazione. Cosa manca? L’accordo con gli agenti. Il nodo delle commissioni resta alto, si parla di doppia cifra di richiesta, e la Juve vorrebbe provare ad abbassarle un po’. Comolli al lavoro con l’entourage di David per trovare una quadra, ma il primo step è stato raggiunto ed è molto importante nell’ottica di arrivare a dama entro poco tempo. Poi, ci sarà da lavorare su Dusan Vlahovic. Il serbo non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 ed è cercato dal Milan, che quell’ingaggio da 12 milioni vorrebbe spalmarlo, in più potrebbe esserci una pista Manchester United nell’ambito di una operazione che possa coinvolgere Jadon Sancho. Tutto in divenire. Situazione fluida ai massimi livelli.

La Juve cerca anche un difensore

Non solo attacco. La dirigenza è al lavoro per prendere anche un centrale affidabile da inserire nelle rotazioni che vedranno il ritorno di Bremer e Cabal dopo i rispettivi infortuni al ginocchio. Uno dei nomi in lista è Balerdi del Marsiglia, ma il club francese continua a fare muro. Ventisette partite di Ligue 1 nell'ultima stagione per il centrale e il 79% dei minuti da titolare: per questi motivi il Marsiglia non lo cederà facilmente. La valutazione è superiore ai 20 milioni di euro e la Juve, per ora, non ha affondato il colpo. Nella lista di Comolli può allora salire di posto Jhon Lucumi del Bologna. Sul centrale colombiano c'è una clausola rescissoria alta da 28 milioni, ma è valevole solo fino al 10 luglio e dopo si potrà trattare con il Bologna. Su Lucumi anche la Roma e un paio di club di Premier League. Brusca frenata, invece, sulla trattativa per la doppia cessione di Samuel Mbangula e Timothy Weah al Nottingham Forrest. L'agente dell'esterno americano è stato polemico ieri per una trattativa nata senza il suo assenso e anche Mbangula avrebbe detto di no alla destinazione inglese.