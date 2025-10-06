David, serata no. Conceiçao c’è. Loca dà ordine

DI GREGORIO 6. Prima mezz’ora di appresioni molto relative al ritorno da titolare, poi è pronto su Gimenez.

GATTI 6,5. Volitivo a tutto campo. Rischia non stringendo su Gimenez, sfiora un altro eurogol (forse in fuorigioco).

RUGANI 6. Titolare a sorpresa, ha la capacità di non sbandare e di tenere lontani i pericoli. Pronto su Leao in area piccola.

KELLY 5. Più ordinato che energico. Ingenuo sul fallo da rigore, ne fa poi un altro pesante su Fofana al limite.

KALULU 6. Da quinto rimane in una sorta di limbo con spunti molto limitati.

LOCATELLI 6,5. Controlla e verticalizza in una gara che fatica ad accendersi.

MCKENNIE 6. Sul centro destra soprattutto per contrastare idee e ritmo di Rabiot, fa il suo.

CAMBIASO 5,5. Un anticipo da ricordare in una situazione molto complicata in area, ma anche errori in serie.

CONCEIÇAO 7. Andante con brio, due potenziali assist non se li fa mancare. Sostituito senza motivi evidenti.

YILDIZ 5. Impacciato e col fiato corto. Strano, a venti anni: ma non per uno che deve sobbarcarsi tonnellate di aspettative.

DAVID 5. Più reattivo rispetto alle altre uscite e generalmente ben appostato, ma pure goffo quando c’è da colpire.

ALL. TUDOR 5,5. Signora solida e quadrata, ma poi poco appuntita: perché insistere con David? il pari col Milan si aggiunge alla lista, per quanto di peso diverso. E la vetta si allontana.

Openda 5,5. Tanto energico quanto impreciso. Thuram 6. Rientra senza scosse. Vlahovic 6. Poche chances. Kostic sv.

VOTO SQUADRA 5,5

Paolo Grilli