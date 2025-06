Di Gregorio c’è. Costa che svista. Nico non punge

DI GREGORIO 7,5. L’intervento in avvio su Silva è d’autore, sui gol può ben poco. Ancora super su Marmoush e Haaland.

KALULU 5. Sfortunato, sì, sulla deviazione dell’1-2, ma pure molto goffo.

SAVONA 5,5. Non ha colpe specifiche, ma nemmeno trasmette sicurezza. Esce con la caviglia ko.

KELLY 5. Nella sua zona si balla, non trova il modo di fermare le avanzate inglesi.

ALBERTO COSTA 4,5. La sua ingenuità spalanca lo spazio giusto a Doku per lo 0-1, ma poi il belga non lo vedrà mai.

LOCATELLI 5. Il City pare un flipper complesso quando fa girare palla, e spesso lui deve inseguirla nella calura di Orlando.

MCKENNIE 5. La sua prestazione ha un velo di spaesamento, la manovra del City è ansiogena per molti.

KOSTIC 5. Volenteroso ed energico, ma troppo poco pericoloso.

NICO GONZALEZ 5. Corre e sgomita come suo solito: ma quant’è difficile affondare poi il colpo.

KOOPMEINERS 6,5. Il pari ha le sembianze di un primo riscatto per l’olandese che non perde l’occasione. Ma poi l’errore sul gol di Haaland lo riporta sulla terra.

VLAHOVIC 6. Poco lucido nel concludere in area in avvio, non ha connessioni giuste con la squadra. Manca una prima chance su imbucata di Yildiz, non la seconda.

ALL. TUDOR 4,5. Il turnover non paga, la Signora si batte ma è pure disattenta, sotto ritmo e sotto tutto rispetto ai Citizens.

Cambiaso 5,5. Poco coinvolto, Yildiz 6,5. Le prova tutte, con qualità: suo l’assist per Dusan., Thuram 5,5. Mette un po’ di ordine in mezzo. Gatti 5. Si perde Haaland sull’azione del 1-4. Adzic sv.

Voto squadra 4,5.

p.g.