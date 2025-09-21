Di Gregorio c’è. Thuram spento. Vlahovic non punge

DI GREGORIO 6,5. Sul rigore gli manca un centimetro alla prodezza, pronto poi su Orban e Frese. Para così le critiche.

KALULU 5,5. Battaglia a tutta fascia, lasciando ad altri la creatività. Nella ripresa soffre tanto Orban.

GATTI 6. Nervosissimo in avvio (giallo), e quasi serve a Orban un assist con un retropassaggio.

KELLY 6. Sicuro e in fiducia, pure troppo: giallo per il fallo su Giovane dopo aver perso ingenuamente il pallone.

JOAO MARIO 5. Veloce di gamba e di pensiero, ma pure sfortunato: il pallone gli piomba sul braccio semiaperto in area ed è rigore.

LOCATELLI 5. Fa girare palla ma è impreciso. Sostituito all’intervallo.

THURAM 5. Pensa soprattutto a frenare i rari ma insidiosi arrembaggi dei veneti. In avanti non si vede mai.

CAMBIASO 5,5. Un paio di buone combinazioni, ma non esce dal perimetro del compitino. Chance fallita nel finale.

CONCEIÇAO 7. Fa ammonire Akpa Akpro e Bernede coi suoi guizzi, poi serve la specialità della casa: danza sul limite dell’area e sinistro secco. Come fare convivere in campo lui e Zhegrova?

YILDIZ 6. Una partita da saggio, più che da genio. Se non si accende lui, la Juve fatica.

VLAHOVIC 5. In assenza di rifornimenti degni di questo nome, si sbraccia per due. Una mezza occasione mancata a inizio ripresa.

ALL. TUDOR 5,5. Mezzo passo falso dopo le feste del gol. Le prime fatiche possono pesare e il turnover può essere un problema.

Koopmeiners 5,5. Si danna in copertura. E pensare che era uno che segnava con continuità. Adzic 5,5. Incide poco. Openda 6. Prova a dare la scossa. David e Zhegrova sv.

Voto squadra 5.

p.g.