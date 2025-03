Di Gregorio graziato. Pasticcio Kelly. McKennie totale

DI GREGORIO 6. Reattivo a inizio gara, sta a guardare la botta di Suslov: salvato dal Var.

WEAH 6. Resta più bloccato e basso del solito, facilita la fase difensiva sul suo lato.

GATTI 6,5. Guida dietro con il piglio giusto, ma il lavoro da fare è poco e tenta anche la via del gol.

KELLY 6. Agevolato dall’inconsistenza dell’attacco dell’Hellas, si fa vedere davanti dove non azzecca mai la scelta giusta. Si becca pure un giallo per fallo su Suslov.

CAMBIASO 6,5. Certi tentennamenti difensivi rischiano di essere sanguinosi, l’assist per Thuram ne conferma l’intelligenza offensiva.

LOCATELLI 6,5. Gioca un’elevatissima quantità di palloni con buon acume, sprecando quasi nulla.

THURAM 7. Si mangia un gol facile dopo un inserimento perfetto a inizio gara, segna quando sembra che la rete non debba arrivare mai.

YILDIZ 6. Le idee ci sono, il passaggio dalla potenza all’atto stavolta lascia a desiderare.

MCKENNIE 7. Sponde, inserimenti, movimento, conclusioni: tante cose buone e senza effetti speciali, è a lungo il migliore.

GONZALEZ 6. Sufficiente, ma la distanza tra quello che ci si aspetta da lui e ciò che dà è ancora siderale.

KOLO MUANI 6. Più da ingranaggio che da terminale, fa il suo.

ALL. MOTTA 6,5. Per forza o per scelta, nessuna rivoluzione: certo giubila Koopmeiners (e Vlahovic, ma non è una novità), ma questi, una volta entrato, lo ripaga della fiducia.

Costa 6,5. Esordisce in A e va subito alla percussione e al tiro: lo spirito c’è.

Koopmeiners 6,5. Rileva McKennie e si prende la soddisfazione del gol che chiude la gara.

Kalulu, Vlahovic, Mbangula sv.

Voto squadra 6,5

Lorenzo Longhi