Juve, Nottingham a quota 30 per Douglas Luiz. La Next Gen prende Okoro

Bologna, 16 agosto 2025 – Juve impegnata contro l’Atalanta per l’ultima amichevole estiva, dirigenza impegnata dietro le scrivanie per completare le ultime mosse di mercato. Si vive, soprattutto, di cessioni. Se su Dusan Vlahovic tutto è ancora fermo (si lavora su Kolo Muani con il Psg), potrebbe sbloccarsi a breve la cessione di Douglas Luiz, su cui il Nottingham Forest fa sul serio e con una offerta importante. In entrata, invece, innesto per la Next Gen con il giovane attaccante classe 2005 Alvin Okoro, reduce da una buona stagione a Pesaro in Serie C.

Nottingham a quita 30 per Douglas Luiz. Il sostituto è O’Riley

E’ sempre più vicina la possibile cessione di Douglas Luiz in Premier League. Il giocatore non rientra nei piani della dirigenza e di Igor Tudor, e l’assenza al primo giorno di raduno ha amplificato il concetto, così il suo procuratore fin da subito ha lavorato per riportarlo in Inghilterra, campionato in cui il brasiliano ha fatto bene mostrando adattamento migliore rispetto all’Italia. C’è il Nottingham Forest, che è sensibilmente in vantaggio sulla concorrenza. Gli inglesi vorrebbero un acquisto a titolo definitivo e hanno messo sul piatto 30 milioni di euro: ora la palla è in mano alla Juve. La scelta è questa: accettare 30 a titolo definitivo oppure una quarantina in riscatto? Di sicuro, la cessione di Douglas Luiz potrebbe sbloccare il mercato in entrata con Matt O’Riley primo nome per il centrocampo. Il centrocampista del Brighton potrebbe costare circa una 30 di milioni di euro, più o meno la stessa cifra del brasiliano.

Okoro per la Next Gen: primi contatti a gennaio

Innesto di prospettive e speranze per la Next Gen. La squadra due della Juve ha prelevato dal Venezia in prestito con diritto di riscatto Alvin Okoro, attaccante classe 2005. Dopo aver mosso i primi passi calcistici nelle giovanili dell’Udinese, Okoro ha debuttato tra i professionisti nel Pordenone a soli 17 anni prima di passare al Venezia dal 2022 giocando nella formazione primavera. Poi, il salto tra i grandi e una annata positiva a Pesaro in C con 36 presenze, 6 gol e 4 assist. Ora, l’occasione nella Juve Next Gen. Del suo sbarco in bianconero ha parlato il suo procuratore Letterio Pino a Tuttojuve: “Già a gennaio c’era stato un sondaggio importante, ma forse quello non era il momento giusto. Alla Vis Pesaro stava facendo molto bene e doveva completare il percorso di crescita” – le parole del procuratore. Su di lui diverse squadre, soprattutto l’Inter di Dario Baccin, ma alla fine l’ha spuntata la Juve: “Non è un mistero l’interesse dell’Inter Under 23, abbiamo fatto una chiacchierata con Baccin ma a volte le trattative sono fatte di momenti che coincidono e altri no. La preferenza è stata per la Juve”. E se vi chiedete le caratteristiche di Okoro, eccole: “E’ un attaccante di forza e fisico, dotato di corsa e trappi per creare pericoli costanti agli avversari. Giocherà prima punta e in quel ruolo avrà tanto da imparare”.

