Douglas Luiz, sfogo social contro un tifoso e frecciate alla Juve: cosa è successo

Torino, 29 aprile 2025 - La vittoria per 2-0 contro il Monza, unita al successivo pareggio a Udine del Bologna, ha riportato la Juventus in zona Champions League proprio alla vigilia dello scontro diretto del Dall'Ara, in programma nel prossimo turno. Il sorriso in casa bianconera è tornato, ma non per tutti: Douglas Luiz, uno degli acquisti più onerosi della campagna estiva di mercato, non ha mantenuto le aspettative, deludendo gran parte della piazza. In questi casi, ai tempi moderni, il foro di incontro diventano il web e in particolare i social, teatro di un rovente botta e risposta.

Il commento del tifoso e lo sfogo di Douglas Luiz

Tutto nasce dal commento piccato di un tifoso, che sul profilo Instagram del brasiliano lo pungola proprio sulla sua presunta presenza reputata eccessiva sul social network famoso per la condivisione delle foto. "Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?". Parole che hanno evidentemente toccato e ferito nel profondo Douglas Luiz, che ha risposto per le righe tramite un commento a sua volta molto piccato. "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare". In effetti, in un certo senso il cuore c'entra nel trasferimento estivo dall'Aston Villa alla Juventus avvenuto per 50 milioni più 1,5 milioni di oneri aggiuntivi, con il contestuale trasferimento di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea a Birmingham: il classe '98 è infatti compagno nella vita di Alisha Lehmann, giocatrice della Juventus Women, autentica star del calcio femminile e icona del web. Il web, appunto, il teatro dello scontro che ha infiammato un martedì mattina all'apparenza tranquillo per Douglas Luiz, il cui sfogo prosegue, arrivando al punto più caldo, quello che tira in ballo gli infortuni e la loro presunta origine. "Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, ero uno dei migliori centrocampisti della Premier League e questi infortuni non erano normali: non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile. Non è facile, ma potete contare su di me". Dunque, dopo un'annata dai tratti anonimi, il brasiliano si candida a diventare il protagonista del finale di stagione della squadra di Igor Tudor, partita con altre velleità e arrivata oggi a doversi accontentare (si fa per dire, vista la bagarre in quella zona di classifica) di centrare un posto tra le prime quattro.

