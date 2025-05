Dusan Vlahovic torna in gruppo: possibile convocazione per Juventus-Lazio

Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sono buone possibilità che il tecnico Igor Tudor lo convochi per la gara del 36esimo turno di campionato che la Juventus affronterà domani alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio.

Sarà lo stesso allenatore croato a fare il punto sulle condizioni del giocatore nella conferenza stampa della vigilia in programma oggi alle 13.45 all’Allianz Stadium di Torino. Intanto, l’attaccante serbo ieri è stato protagonista di Junior Reporter, l’incontro con venti “Junior Member” della Juventus e ha tessuto le lodi del suo compagno Gleison Bremer indicandolo come il difensore più forte incontrato: "Ci sono stati tanti forti, ma quello che mi ha dato più fastidio è Bremer. E’ difficile giocarci contro". Il brasiliano reduce dalla ricostruzione del crociato potrebbe rientrare al Mondiale per club. Contro la Lazio, Vlahovic potrebbe però finire in panchina mentre dal primo minuto dovrebbe essere Kolo Muani a giocare nel ruolo di punta centrale supportato da Nico Gonzalez. Situazione tattica già vista domenica scorsa a Bologna.

Per quanto riguarda Teun Koopmeiners, appare invece molto difficile che rientri nella lista dei convocati contro la Lazio visto che anche ieri ha continuato a seguire un programma di lavoro differenziato. A parte anche Federico Gatti. Sul campo della Continassa, infine, la squadra ieri ha svolto un lavoro atletico seguito da esercitazioni su palle inattive e stamani completerà la rifinitura con un’altra seduta.