Coppa Italia, Juventus-Empoli in tv: dove vederla, orario e probabili formazioni

Torino, 25 febbraio 2025 - Juventus ed Empoli si contendono un posto in semifinale di Coppa Italia. All'Allianz Stadium va in scena il quarto di finale fra i bianconeri e gli azzurri. La Vecchia Signora ha debuttato nella competizione eliminando nel turno scorso il Cagliari, sconfitto con un netto 4-0. Il cammino dei toscani è invece cominciato il 10 agosto scorso, quando al primo turno ha avuto la meglio del Catanzaro per 4-1. Poi è toccato a Torino (ko 2-1) e Fiorentina (estromessa dopo la lotteria dei rigori) fare strada alla compagine guidata da Roberto D'Aversa. La vincente della sfida affronterà il Bologna.

I precedenti

Il prossimo sarà il 35° confronto tra Juventus ed Empoli tra tutte le competizioni: bilancio di 24 successi bianconeri, cinque toscani e cinque pareggi fin qui. Tra le squadre affrontate almeno 20 volte negli ultimi 40 anni (dal 1986, data del primo confronto tra le due formazioni), solo contro il Chievo (74%) i piemontesi vantano una percentuale di successi all-comps superiore che contro gli azzurri (71%). L’unica occasione in cui Juventus ed Empoli si sono affrontate in Coppa Italia risale al 2007/08, quando negli ottavi di finale Madama si impose con il punteggio complessivo di 6-5 (2-1 per i toscani all’andata e 5-3 a favore della Vecchia Signora al ritorno). La Juventus ha realizzato 57 gol negli ultimi 26 incontri con l’Empoli tra tutte le competizioni (una media di 2.2 a partita); negli anni 2000 solo contro il Sassuolo (2.3) la squadra bianconera ha avuto una media gol più alta che contro i toscani (2.2, appunto) tra le avversarie affrontate in più di 10 occasioni tra tutte le competizioni. Nell’ultimo confronto tra Juventus ed Empoli (4-1 per i torinesi in Serie A, lo scorso 2 febbraio), entrambe le formazioni hanno trovato la via della rete; l’ultima occasione in cui tutte e due sono andate a bersaglio per più incontri di fila risale proprio ai due match di Coppa Italia 2007/08, valevoli per gli ottavi di finale (2-1 all’andata per i toscani, 5-3 per i bianconeri al ritorno). L’Empoli è una delle quattro squadre italiane con Inter (due volte), Napoli e Sassuolo in grado ad essere riuscita a realizzare almeno quattro reti in una singola gara contro la Juventus tra tutte le competizioni nel corso delle ultime cinque stagioni (dal 2020/21): la squadra toscana ci è riuscita nel successo casalingo per 4-1 del 22 maggio 2023 in Serie A.

Le curiosità

Madama ha passato il turno una volta raggiunti i quarti di finale di Coppa Italia in tutte le ultime cinque edizioni (dal 2019/20 al 2023/24): l’ultima volta che la squadra bianconera è stata eliminata ai quarti di finale risale alla stagione 2018/19 (sconfitta 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta). La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di Coppa Italia, incluse le due più recenti (contro Atalanta e Cagliari); in generale i bianconeri non collezionano più clean sheet di fila nella competizione dal periodo tra maggio 2017 e gennaio 2019 (sette in quel caso, con Massimiliano Allegri in panchina). La Vecchia Signora è la squadra che ha raggiunto più volte in assoluto le semifinali di Coppa Italia: ben 36 fino ad ora in 77 precedenti edizioni della competizione (almeno sette più di qualsiasi altra formazione – segue a 29 l’Inter). Dopo la sconfitta contro la Fiorentina nel marzo 2015 (1-2), la società bianconera non ha perso nessuno dei successivi 24 match interni di Coppa Italia: 21 vittorie e tre pareggi per i bianconeri, tenendo 14 volte la porta inviolata in questo parziale; in generale, questa è la striscia aperta di imbattibilità interna più lunga nella competizione. La Juventus ha vinto le ultime tre gare casalinghe contando tutte le competizioni (3V); i bianconeri non collezionano più successi di fila davanti ai propri tifosi dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (cinque in quel caso). L’Empoli è stato eliminato l’ultima volta in cui ha partecipato ai quarti di finale di Coppa Italia, perdendo con un punteggio complessivo di 4-0 contro l’Inter nell’edizione 2006/07 (2-0 per i nerazzurri sia all’andata che al ritorno). La squadra toscana potrebbe diventare la 41ª formazione diversa a raggiungere il penultimo atto della competizione. Gli azzurri sono rimasti imbattuti in ognuna delle ultime tre gare di Coppa Italia (2V, 1N); l’ultima volta che la squadra toscana ha fatto meglio in una singola edizione del torneo risale al 2002/03 (quattro in quel caso, frutto di tre successi e un pareggio). L’Empoli non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime sette trasferte di Coppa Italia (3V, 1N, 3P), pareggiando la più recente (2-2 contro la Fiorentina nei tempi regolamentari proprio nel precedente turno, per poi avere la meglio alla lotteria dei calci di rigore). La Juventus è stata la squadra che ha effettuato più tiri agli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/25: 27, contro il Cagliari (seconda l’Atalanta a quota 17, contro il Cesena). Al contrario, dall’altra parte, l’Empoli (15) è la squadra che ha incassato più tiri nello scorso turno del torneo tra quelle che si sono qualificate ai quarti di finale. La Vecchia Signora ha realizzato 18 gol a partire dalla scorsa edizione della Coppa Italia (dal 2023/24), almeno tre più di qualsiasi altra formazione nel torneo in questo periodo. Madama è l’unica squadra di Serie A ad aver realizzato una rete su punizione diretta in questa Coppa Italia (Teun Koopmeiners contro il Cagliari, nel precedente turno). Nove delle ultime 10 reti della Juventus in match casalinghi tra tutte le competizioni sono arrivate nei secondi tempi. Dall’altra parte, l’Empoli ha incassato in totale 31 gol nelle seconde frazioni di gioco in questa stagione: record negativo tra tutte le competizioni per le squadre di Serie A e Serie B 2024/25. L’Empoli è la squadra che conta più giocatori con almeno due reti realizzate in questa edizione della Coppa Italia (due reti a testa, per Emmanuel Ekong, Jacopo Fazzini e Sebastiano Esposito). La Juventus conta invece quattro marcatori diversi in questo torneo (Dusan Vlahovic, Francisco Conceicao, Nicolás Gonzalez e Teun Koopmeiners). L’Empoli è la squadra che ha effettuato più respinte difensive negli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25, di cui 15 di testa, altro primato in questa fase del torneo in corso.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. Allenatore: D'Aversa.

La designazione arbitrale

Sarà Francesco Fourneau di Roma 1 l’arbitro di Juventus-Empoli. Alessio Berti di Prato e Damiano Di Iorio di Vco gli assistenti; Ermanno Feliciani di Teramo il IV uomo; Francesco Meraviglia di Pistoia il Var e Paolo Mazzoleni di Bergamo l’Avar.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Empoli è in calendario per mercoledì 26 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle 21. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Canale Cinque. Sarà possibile guardare la sfida anche in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

