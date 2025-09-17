Energia Openda. Bremer stecca. La corsa di Koop
DI GREGORIO 5. Poco stress, fino allo spavento di Beier e al gol di Adeyemi. Su Guirassy è super, sorpreso...
DI GREGORIO 5. Poco stress, fino allo spavento di Beier e al gol di Adeyemi. Su Guirassy è super, sorpreso da Couto.
KALULU 6. Sbroglia e sbaglia poco, al ritorno da centrale. Assist per il 3-4.
BREMER 5. Punito da Adeyemi alla prima disattenzione, poi perde fiducia.
KELLY 7. Manca un’occasione di testa al 5’. E’ in fiducia, ma non morde su Couto e provoca il rigore del 2-4. Poi il gol della gioia.
MCKENNIE 6. Ancora esterno per necessità, ma soprattutto perché sa cosa fare in ogni coordinata.
KOOPMEINERS 6. Mette a disposizione molta corsa (più di 6 km nel solo primo tempo) più che visione.
THURAM 5,5. Un destro da fuori per dare la scossa, poi sportellate in serie: ma non sfonda e una sua palla persa porta al 2-3.
CAMBIASO 5,5. Primum contenere. Il protagonista dell’amichevole di un mese fa col Dortmund punta alla concretezza. Nella ripresa riesce a osare di più.
DAVID 5. Molte corse a vuoto, poi ci prova al tiro per rompere il ghiaccio. Poco reattivo, in generale.
YILDIZ 8. Avvio frenato, forse anche dal peso delle aspettative. Si ritrova e imita del Piero contro il Borussia, per quanto Tudor vieti i paragoni. Assist per Vlahovic e il palo clamoroso.
OPENDA 6,5. Solo al 20’ trova l’occasione per lanciarsi come sa: una volta al giusto regime, svaria che è un piacere e libera anche un sinistro velenoso.
ALL. TUDOR 6,5. L’assetto è spinto solo all’apparenza. La Juve sembra solida, salvo poi sbandare. Yildiz e Vlahovic la rimettono in piedi, Kelly regala la ciliegina.
Vlahovic 8. Freddo come ai bei tempi, che poi sono tornati. Due gol e una garra rara.
Locatelli 6,5. Lotta. Joao Mario, Adzic, Zhegrova sv.
Voto squadra 6,5.
p.g.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su