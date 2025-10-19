Scintille Fabregas-Tudor, cosa si sono detti dopo Como-Juve

Como, 19 ottobre 2025 - Scintille tra Cesc Fabregas e Igor Tudor in conferenza stampa dopo la sfida che ha visto il Como battere la Juventus grazie ai gol di Kempf dopo appena 4’ e di un superlativo Nico Paz.

Tutto nasce da una frase del tecnico bianconero alla vigilia: "Il Como è una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati", aveva detto. Fabregas ha replicato così: "Oggi eravamo tutti uniti ed erano più di 50 anni che non battevamo la Juventus. Per me è un punto d'orgoglio per club, squadra e città". E ancora: "Abbiamo giocato contro una squadra che tra tre giorni va al Bernabeu. Mister Tudor - io a differenza sua, che mi ha chiamato solo 'l'allenatore del Como', lo chiamo con rispetto mister Tudor - ha detto che io prendo tutti i giocatori, magari non gli hanno spiegato bene come funziona qui. Milan, Inter e Juve l'identità ce l'hanno sempre. Anche l'anno scorso potevamo battere una tra Juve, Milan e Inter, ma magari saremmo finiti in B. Tudor ha un altro tipo di lavoro da fare, deve vincere sempre. Noi no".

Non si fa attendere la controreplica di Tudor: "Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio".

E’ una grande vittoria quella del Como che infligge la prima sconfitta della stagione alla Juventus e aggancia i bianconeri in classifica. Un gol per tempo, dopo appena 4' Kempf sblocca, poi nella ripresa Nico Paz mette il sigillo con una rete splendida dopo aver confezionato in precedenza anche l'assist al compagno di squadra. L'argentino vince la sfida tra numeri dieci con Yildiz, entrambi giocatori superbi ma è Paz a fare la differenza sul risultato. Il 2-0 è una perla: affondo palla al piede in contropiede, sterzata a liberarsi di Cambiaso poi sinistro a giro nell'angolino. Il numero dieci lariano è destinato a grandi palcoscenici e c'è solo da augurarsi che continui a giocare a lungo in Serie A. La Juve conferma il periodo complicato, avendo collezionato solo cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei partite. E' più di un mese che i bianconeri non festeggiano un successo e sciupano la chance più importante di rilanciarsi in classifica nella giornata in cui escono sconfitte sia la Roma che il Napoli. Invece contro il Como sbaglia l'approccio, ci mette troppo tempo a reagire e impegna poco Butez. E c'è pochissimo tempo per voltare pagina perché mercoledì c'è il Real Madrid in Champions League. Tudor dovrà capire, soprattutto, come gestire l'attacco perché è chiara l'indicazione di schierare David titolare, ma forse è necessario inserire prima Vlahovic quando la squadra non gira.