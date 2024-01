Fagioli torna a parlare: “Racconto la mia esperienza”. Intanto è duello Juve-Inter

Torino, 18 gennaio 2024 - Nicolò Fagioli è al lavoro per rientrare in campo a fine stagione e tornare protagonista nella sua amata Juve. Il giovane centrocampista prova a mettersi alle spalle la brutta vicenda scommesse, è stato fermato dalla Giustizia Sportiva praticamente per tutta la stagione, ed è partito il suo percorso riabilitativo con la serie di incontri stabiliti per aiutare se stesso e gli altri. Sarà una strada lunga, ma necessaria da percorrere per evitare di ripetere gli errori del passato ed evitare di sprecare un talento calcistico che promette una grande carriera. Rispetto a qualche mese fa si parla molto meno della vicenda, così come degli altri giocatori che erano stati coinvolti mediaticamente, ma Fagioli è al lavoro per rimettersi in sesto, sconfiggere i suoi demoni e tornare in campo quanto prima. E con una Juve che va così forte c’è tanta voglia di tornare, anche perché oltre alla lotta Scudetto appare ormai certo il ritorno in Champions della Vecchia Signora dalla prossima stagione, quella in cui Fagioli dovrà farsi trovare pronto. Nel frattempo, il giocatore ha iniziato il suo percorso ‘terapeutico’ con gli incontri organizzati dall’ordine degli psicologi e stabiliti dalla Figc per curare la sua dipendenza. Ieri c’è stato il primo incontro a Torino di Fagioli che è tornato a parlare alla stampa dopo tanto tempo: “Sto bene, il primo incontro è stato molto costruttivo sia per me sia per le persone presenti - le sue parole - Lo scopo è raccontare la mia esperienza e cerare di essere aiuto ai più giovani per evitare che commettano i miei errori”. E con una Juve così sarebbe stato bello per lui essere in campo, ma dovrà aspettare. Nel frattempo guarda i suoi compagni tenere il passo dell’Inter: “Mi manca molto giocare, è normale, ma sono contento di quello che stanno facendo i miei compagni”.

Duelli e battute

Fanno ancora discutere le parole di Max Allegri nel post partita con il Sassuolo. Il botta e risposta a distanza tra Beppe Marotta e il tecnico juventino è ormai acclarato. L’amministratore delegato nerazzurro aveva parlato di lepre inseguite dalle fucilate dei cacciatori, mentre Allegri ha rincarato la dose con una battuta paragonando l’Inter ai ladri e la Juve alle guardie. Il popolo juventino si è ovviamente accodato a Max, soprattutto in relazione agli episodi arbitrali che sempre rappresentano l’accusa reciproca delle due fazioni, in un eterno duello che parte dagli anni ’60 quando un famoso Juve-Inter venne prima fatto vincere a tavolino ai nerazzurri e poi fatto ripetere con il 9-1 bianconero al cospetto della formazione primavera schierata in segno di protesta. E’ forse la partita più contestata della storia. Il match inizialmente era stato sospeso dall’arbitro Gambarotta per la presenza di folto pubblico a bordo campo, si temeva per l’incolumità sua e dei calciatori, così il match venne poi dato vinto a tavolino all’Inter per responsabilità oggettiva e i nerazzurri tornarono a meno due dalla Juve e quindi in corsa per lo Scudetto. I bianconeri, allora presieduti da Umberto Agnelli, fecero ricorso e vinsero e la Caf sancì la ripetizione della gara in cui l’Inter decise di mandare in campo la Primavera. Finì appunto 9-1. Da lì i rapporti sono sempre stati tesi, con una ulteriore deflagrazione con Calciopoli tra scudetti di cartone e sentenze, in un eterno duello a suon di dichiarazioni più o meno stonate. Quella di Allegri dell’altro giorno non è andata molto giù al mondo interista e anche alla società, la quale non ha voluto rispondere ed è ora concentrata sulla Supercoppa che partirà per l’Inter domani con la semifinale contro la Lazio. Ma la volata scudetto è stata lanciata e già il 4 febbraio ci sarà lo scontro diretto a San Siro…

Berna per Allegri, a giugno Felipe Anderson

Poi c’è il mercato. Per la Juve è vicino Tiago Djalò, ma a centrocampo con ogni probabilità si resterà così. Il difensore del Lille è praticamente preso e si aspetta solo l’ufficialità della cessione di Filippo Ranocchia al Palermo. Affare da 3 milioni di euro che consentirà a Giuntoli di ufficializzare Djalò. Per quanto riguarda gli altri reparti, l’unica possibile opzione può essere l’innesto di un giocatore duttile e che conosca il mondo bianconero e che possa adattarsi su più ruoli. Si parla di Federico Bernardeschi che potrebbe tornare in bianconero per il girone di ritorno in Serie A. La sua disponibilità c’è, quella di Allegri pure, resta da trovare una quadra con il Toronto per il prestito fino a fine stagione e discutere del pagamento del suo ingaggio. Sarà una trattativa per le ultime giornate di gennaio. Ma per gli esterni si farà qualcosa di interessante in estate con un possibile parametro zero di livello. Il nome è quello di Felipe Anderson, poco propenso a rinnovare il contratto con la Lazio a 3.5 milioni di euro a stagione. C’è la Juve, che ha offerto più di 4 milioni netti e stuzzica l’ala numero 7 della Lazio. Anderson è un attaccante versatile e molto esperto di Serie A, esattamente ciò che serve ad Allegri, sempre ammesso che rimanga, con 303 partite in maglia biancoceleste con 55 gol e 63 assist e rappresenterebbe la perfetta pedina di rifornimento per le punte ma anche uomo gol di gamba, tecnica e velocità. In mezzo, invece, occhi su Teun Koopmeiners il quale però ha costi elevati, tra i 40 e i 50 milioni di euro, e per prenderlo servirà fare in qualche modo plusvalenza. In ottica rinnovi ci sarà dunque da portare avanti la trattativa con Dusan Vlahovic, poco propenso a spalmare l’ultimo anno di contratto. In caso di mancato rinnovo potrebbe rendersi necessaria una cessione.

Leggi anche - Supercoppa Italiana, dove si gioca e perché non ci sono i supplementari