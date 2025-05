Fiorentina eliminata dal Betis Siviglia: Ezzalzouli spegne il sogno finale

Fiorentina 2 Betis 2 dts (2-1 dtr)

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 7; Pongracic 5.5 (1’ sts Zaniolo sv), Comuzzo 6, Ranieri 6.5; Dodo 6 (1’ sts Colpani sv), Mandragora 6.5, Adli 5 (1’st Richardson 6), Fagioli 6.5 (43’ st Folorunsho sv), Gosens 7 (5’pts Parisi sv); Kean 6, Gudmundsson 5.5 (5’ pts Beltran sv). All. Palladino 5.5

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Fran Vieites 6; Sabaly 6 (40’ st Bellerin 6, 7’st P.Garcia sv), Bartra 5.5 (13’st Mendy 6), Natan 5.5, Rodriguez 5.5; Cardoso 6, Isco 6; Antony 7, Fornals 6.5 (1’ pts Ruibal 6), Lo Celso 5.5 (13’ st Ezzalzouli 7); Bakambu 5 (1’pts Atimira 6). All. Pellegrini 6.5

Arbitro: Nyberg (Svezia) 5.5

Reti: 27’pt Antony, 33’ e 42’ pt Gosens, 7’ pts Ezzalzouli.

Note: ammoniti Dodo, Richardson, Kean, Fagioli, Ranieri, Folorunsho, Fornals, Ruibal, Fran Vieitas.

Un super Gosens, autore di una doppietta non basta alla Fiorentina, che al 90’ è 2-1 col Betis pareggiando così quello che era stato l’esito dell’andata di semifinale di Champions. Perché poi, ai supplementari, arriva la doccia fredda del gol di Ezzalzouli che manda in finale gli andalusi contro il Chelsea di Maresca a Wroclaw il 28 maggio. Sfuma così la terza finale di fila per la Viola nella competizione.

Europa League, derby inglese. Il Tottenham si assicura la finale di Euroleague vincendo per 2-0 il ritorno in casa del Bodo Glimt. I londinesi avevano vinto anche l’andata 3-1. Percorso netto anche per lo United che ha eliminato l’Atletic Bilbao. La squadra di Amorim ieri ha sconfitto 4-1 in casa i baschi, dopo il successo esterno per 3-0. La finale si disputerà il 21 maggio a Bilbao.