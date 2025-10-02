Garanzia Perin . David che errore. L’incubo di Cabal
PERIN 7. Sui gol le colpe sono poche, l’istinto lo premia su Pedraza e Buchanan. KALULU 6. Regge in un reparto...
PERIN 7. Sui gol le colpe sono poche, l’istinto lo premia su Pedraza e Buchanan.
KALULU 6. Regge in un reparto che balla. L’assenza di Bremer è evidente, ma non può costituire un alibi.
GATTI 7. Un po’ morbido nell’azione che porta allo svantaggio. La rovesciata del pari è un manifesto della volontà e del coraggio, sul 2-2 non ferma Veiga.
KELLY 5,5. Sulla sinistra arrivano pericoli in serie. Entra nell’azione del pari.
CAMBIASO 5,5. Con l’infortunio di Cabal viene riportato a sinistra e subito non ferma l’avanzata gialla per l’1-0.
LOCATELLI 6. Tra i più lucidi, ma oltre a tamponare non combina granché.
MCKENNIE 6. Spesso in ritardo in copertura, trova però il modo di sfiorare il pari sullo 0-1 e almeno prova a imbucarsi con continuità.
CABAL 5. Sverniciato da Pepe in avvio, spavento che si ripete poco dopo. L’incubo arriva a compimento con il probabile stiramento rimediato calciando.
KOOPMEINERS 4,5. Crea col contagocce e sbaglia con inquietante frequenza. Sostituito all’intervallo.
YILDIZ 5,5. Ben imbrigliato dagli spagnoli, offre giusto qualche lampo.
DAVID 5. Costretto a girare al largo per toccare palla, è pure molto impreciso. Errore da non credere a inizio ripresa, sfortunato quando centra la traversa.
ALL. TUDOR 6. Signora energica, ma spettinata e distratta. Altro pari, stavolta con beffa. Guizzi sempre conditi da fragilità.
Joao Mario 6. Entra e la gara si mette in salita. Ma prova ad accendersi. Pedraza gli sfugge andando poi a concludere sul palo.
Conceiçao 7,5. Dà subito la scossa, con l’assist non sfruttato da David e poi mettendosi in proprio per il vantaggio. Rugani, Adzic, Vlahovic sv.
VOTO SQUADRA 6.
p.g.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su