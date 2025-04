Gonzalez e Kolo Muani brillano, Yildiz delude: le pagelle di Paolo Grilli

DI GREGORIO 6,5. Grattacapi crescenti e risponde sicuro.

KALULU 6,5. Lucido, presente, energico senza remore.

VEIGA 6. Rispetto al solito, costruisce con maggiore difficoltà. Tampona bene quando serve.

KELLY 5,5. Compitino concluso senza pecche, forse poteva osare qualcosa in più negli anticipi. L’errore di Parma è comunque dimenticato.

MCKENNIE 5,5. In avvio ala anomala, di raccordo. Con la squadra in 10, prova a mettere verve nel cuore della mediana, ma si vede poco.

LOCATELLI 6,5. Ha il pregio di controllare il ritmo della gara nel segno soprattutto della concretezza. Kolo Muani non converte in gol un suo suggerimento illuminato in area.

THURAM 6,5. Nel traffico, il francese mette la sua fisicità dominante: sgasata d’autore per lanciare Kolo Muani verso il raddoppio.

CAMBIASO 5,5. Non al meglio, e si vede. Si trova su linee intasate e la creatività è quasi ridotta a zero.

GONZALEZ 7. Il sinistro dell’1-0 è un lampo di quelli che lo contraddistinguono, ma che in bianconero non ha mai trovato. Una piccola liberazione, ma anche tanti rimpianti legati a questa stagione. Gol fallito nella ripresa.

YILDIZ 3. Il rosso inutile rimette in bilico la gara e costerà tanto nei prossimi big match.

KOLO MUANI 7. Errore da matita blu senza sfruttare il tracciante di Loca, si fa poi perdonare battendo Turati dopo l’assalto di Thuram. Il gol ritrovato fa morale, anche senza pensare al suo futuro in bianconero.

ALL. TUDOR 6,5. I suoi ritrovano le risposte giuste in un esame che si fa difficile. A Bologna e a Roma si deciderà tutto per la Champions.

Savona 5,5. Nervoso. Weah, Costa sv.

Voto squadra 6,5.

Paolo Grilli