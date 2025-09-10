I piani di Tudor, Conceiçao ai box. Idea due punte con Yildiz trequartista

Con Conceiçao bloccato da un problema muscolare mentre era impegnato con il Portogallo, Igor Tudor si vede costretto a rivedere i piani tattici della Juve per la maxi sfida di sabato allo Stadium con l’Inter. L’idea più logica sembra quella di virare su un 3-4-1-2, con Yildiz (nella foto) – titolare inamovibile – nel ruolo comunque gradito di trequartista dietro le punte. Che sarebbero due, a questo punto. Accanto a David, desideroso di riscatto dopo la prova opaca contro il Genoa, si candiderebbero per un posto Vlahovic, sinora sempre a segno entrando dalla panchina, e il neo arrivato Openda.

Opzioni sul tavolo del tecnico croato, che si gode la vetta momentanea in coabitazione con Napoli, Cremonese e Roma. L’allenatore della Juve potrebbe anche confermare il 3-4-2-1, ma al posto del portoghese dovrebbe essere riadattato Koopmeiners (da questa stagione proposto solo a centrocampo) o un McKennie tuttofare.

Quella contro i nerazzurri sarà anche una sfida utile a testare le molteplici possibilità di attacco che il mercato ha portato in dote ai bianconeri. C’è anche Zhegrova che scalpita, ma la condizione non sembra ancora ottimale visti i lunghi mesi senza scendere in campo per il kosovaro.

Più definito l’assetto di mediana e difesa verso sabato, contando comunque la squalifica di Cambiaso che sarà sostituito da Joao Mario. Sulla fascia sinistra sarà schierato Kalulu. A dirigere le operazioni in difesa, l’immancabile Bremer, nominato vice capitano. La Signora ha raccolto sinora due clean sheet. Un segnale chiaro della concretezza di Tudor, che poi in avanti può anche liberare i suoi talenti.

p.g.