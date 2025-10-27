Igor Tudor esonerato, la Juventus dice basta e cerca un nuovo tecnico

Torino, 27 ottobre - Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus, è l'ufficiale e l’esonero è già stato comunicato al tecnico. Tudor paga la nuova sconfitta, la terza, ieri sera contro la Lazio.

La società vuole evitare di compromettere la stagione già a ottobre ed è corsa ai ripari, dopo un parziale di otto partite senza vittoria.

"Non me ne frega niente”

Il tecnico croato ne era consapevole, ieri dopo il ko con i biancocelesti aveva dichiarato: "E' un momento brutto, difficile: dobbiamo stare uniti, lavorare di più, tutti e insieme. E' una delusione, l'abbiamo preparata nel modo giusto ma ci manca sempre qualcosa", e sulla panchina a rischio aveva commentato: "Io non penso a me stesso, penso solo a cosa fare, vivo nel presente, non me ne frega niente del futuro. Mi interessa zero, mi interessa fare quello che posso, essere lucido e consapevole dei problemi che ci sono".

Toto allenatore

La Signora, tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions, non vince più dal 13 settembre, cioè dal derby d'Italia contro l'Inter, piegata 4-3. E ora scatta il toto allenatore, e i primi nomi che si fanno sono quelli di Spalletti, Palladino e Mancini, senza dimenticare un possibile ritorno di Thiago Motta, fino ai più fantasiosi Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero. Intanto Massimo Brambilla, già tecnico della Juve Next Gen, ad interim guiderà la squadra sicuramente mercoledì in casa contro l’Udinese, poi si vedrà per gli altri appuntamenti incombenti: l’1 novembre Cremonese-Juve e quindi il derby della Mole, Juventus-Torino l’8 novembre.

La nota della società

Il comunicato della Juve: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci", la nota prosegue: "Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".