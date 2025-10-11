Il turco piace a club stranieri, il rinnovo slitta ancora. Juventus al lavoro, c’è un Yildiz da blindare

Mentre le nazionali si prendono il palcoscenico e i giocatori, i club lavorano con chi è rimasto. E magari pensano a come muoversi sul mercato a gennaio.

È il caso della Juventus, che di atleti alla diverse nazionali ne ha mandati tanti. Ma alcune situazioni di mercato tengono impegnati i dirigenti: il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz rimasto in stand-by da un po’ di tempo, negli ultimi giorni non si sono registrati movimenti ma la Juventus non ha intenzione di far partire il suo numero dieci. Si tratta solo di far ripartire gli incontri tra il club e il padre-agente che ultimamente si sono un po’ ridotti.

Sul calciatore turco di origine tedesca hanno messo gli occhi molti club stranieri che possono puntare su un certo blasone, quindi la Juventus dovrà cercare di concludere il prima possibile. Yildiz al momento ha un contratto in scadenza nel 2029, ma l’obiettivo è quello di arrivare almeno a prolungarlo fino al 2030. Il punto più delicato riguarda la questione economica, l’ingaggio verrebbe triplicato rispetto al milione e mezzo di euro all’anno che il giocatore attualmente percepisce.

Chi, invece, alla fine della stagione in corso potrebbe essere sacrificato è l’americano Weston McKennie che difficilmente rinnoverà con la Vecchia Signora.

Sul giocatore, su cui Tudor farà probabilmente molto affidamento nel prosieguo della stagione vista la sua enorme duttilità, ci sono al momento un paio di club della Major League Soccer. Ma la storia dimostra che ogni volta McKennie sembra sul punto di partire, e ogni volta dopo essere restato diventa un punto fermo per gli allenatori, anche se quelli sono cambiati.