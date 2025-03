IN VIGORE DEL MONDIALE PER CLUB. Se il portiere perde tempo, sarà corner. Ma l’Ifab non concede il Var a chiamata

Alla fine la riunione dell’Ifab, l’autorità che decide i cambi delle regole del calcio a livello mondiale, non ha portato alle rivoluzioni più grosse (tempo effettivo, var a chiamata, fuorigioco con luce tra i giocatori), ma una novità c’è, e sarà già in vigore nel prossimo mondiale per club: non più punizione indiretta, ma un calcio d’angolo a favore degli avversari se il portiere perde tempo tenendo la palla per più di 8 secondi.

Dall’1 luglio ci sarà anche il via libera per chi vorrà di consentire all’arbitro di spiegare al pubblico in diretta le decisioni assunte con il Var.