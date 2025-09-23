Inchiesta Prisma sugli ex vertici Juve, un anno e 8 mesi al presidente dei nove scudetti: "Scelta sofferta ma giusta». Prosciolto Arrivabene. Plusvalenze, patteggiano Agnelli, Nedved e Paratici

Accordato dal Gup di Roma il patteggiamento degli ex vertici della Juventus, nel procedimento sulle presunte plusvalenze legate alla compravendita dei calciatori. Il giudice ha dato il via libera, tra gli altri, a una pena di un anno e otto mesi per l’ex presidente Andrea Agnelli, un anno e due mesi per l’ex vice Pavel Nedved e un anno e sei mesi per Fabio Paratici. Undici mesi per altri due imputati. Le pene sono sospese. "La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa – commenta Agnelli – priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta".

Il Gup ha sancito invece il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro ex dirigente bianconero. Disposta inoltre una multa nei confronti della società bianconera di 156 mila euro. Un terzo delle oltre 200 parti civili ha trovato l’accordo risarcitorio per un importo complessivo di un milione e 80mila euro. I reati contestati alla dirigenza juventina variano, a seconda delle posizioni, dall’aggiotaggio all’ostacolo alla vigilanza e a false fatturazioni. La richiesta di processo era stata avanzata dai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano nel luglio del 2024. L’indagine della Finanza, ribattezzata Prisma, era passata dalla procura di Torino a quella di Roma.

Diversi gli scambi di calciatori che avrebbero generato plusvalenze fittizie e finiti poi all’attenzione degli inquirenti: Caldara-Bonucci con il Milan (21 milioni), Pjanic-Arthur con il Barcellona (43 milioni), Cancelo-Da Silva con il Manchester City (5 milioni) e poi con il Pescara, il Pisa, la Sampdoria, il Genoa, il Parma, il Sion, il Lugano, i marsigliesi dell’Olympique e la Pro Vercelli.