Inter-Cagliari: Arnautovic brilla, Inzaghi guida con maestria

SOMMER 6,5. Ipnotizza Piccoli in uscita sull’unica grande occasione cagliaritana.

BISSECK 7. Toglie ansia alla squadra schiacciando di testa la palla del 3-1.

DE VRIJ 7. Sempre attento, al settantasettesimo ci mette la testa a salvare il potenziale 3-2. C.AUGUSTO 6. Giocatore in grande fiducia, anche a tre. Partecipa alla rete del vantaggio nerazzurro, non impeccabile sul 2-1.

ZALEWSKI 5,5. Una buona chance per lui, ma non trova mai lo spazio.

FRATTESI 6. Nel primo tempo ha una buona occasione, per il resto si vede poco.

CALHANOGLU 6,5. Il lob con cui ispira la rete del vantaggio è poesia.

BARELLA 6,5. Dal centrodestra al centrosinistra sempre con grande qualità.

DIMARCO 6,5. Gara ordinata, spettatore sulla rete del Cagliari, ma disegna il corner del 3-1.

ARNAUTOVIC 7,5. Alla prima occasione mette la palla in rete, quindi firma l’assist per il raddoppio di Lautaro. Si conferma l’unica alternativa in attacco, ma ha un solo tempo nelle gambe.

LAUTARO 6,5. Segna una rete solo davanti al portiere, che risulta decisiva. Per il resto sbaglia tanto, sia al tiro che in fase di assistenza.

ALL. INZAGHI 7. Qualunque squadra mandi in campo l’approccio è sempre perfetto. Nel primo tempo due gol e quattro volte l’uomo davanti al portiere. Il calo della ripresa resta un tarlo.

Darmian 6. Chiude a chiave la fascia.

Correa 6. Riceve poche palle giocabili.

Bastoni 6,5. Ridona serenità alla difesa.

Thuram 6. Utile come sponda nel finale.

Asllani sv.

Voto squadra 7.

Alessandro Luigi Maggi