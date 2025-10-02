Juve a punto con rimpianti. L’ex Veiga pareggia al 90’. Tudor perde un’occasione

Un pari in casa dei terzi della Liga non è mai da disprezzare. Ma la Juve, da Vila Real riporta a Torino altri rimpianti, dopo una partita che sembrava persa, poi ribaltata, e infine marchiata dal pari-beffa dell’ex Veiga. Due punti in due gare di Champions sono bottino magro, per quanto maturato con squadre solide e di rango. E questo è il quarto pareggio di fila dei bianconeri tra campionato e coppa. Con similitudini crescenti alla ‘creatura’ che fu di Motta, e l’aggravante di non trovare una identità stabile in campo.

Tudor lancia Perin, immettendo esperienza in una partita che tanta ne richiedeva. Ma per Di Gregorio non è una bocciatura totale, perché col Milan domenica dovrebbe tornare in porta lui. E poi c’è Cambiaso sulla destra, a sparigliare un po’ le carte. Accanto a Locatelli, vista l’assenza di Thuram, torna il tuttofare McKennie. Uno che la mediana vera e propria l’ha calpestata poco nell’ultima stagione e mezzo, piazzato ovunque ce ne fosse bisogno. A sinistra c’è Cabal, fresco di gol contro l’Atalanta. Proprio il terzino rischia di combinarla grossa facendosi sfuggire Pepe al limite dell’area al 7’, e trattenendolo rischiando il rigore. Ancora l’ivoriano gli sfugge, stavolta dentro gli ultimi sedici metri, e un intervento energico risolve tutto. E’ lì sulla sinistra il vulnus bianconero: nelle altre parti del campo, invece, la Signora sa tenere alto il ritmo. Cabal esce da una gara-no per un guaio muscolare, così Cambiaso passa a sinistra e a destra entra Joao Mario.

Lo svantaggio arriva brutale, come un pugno improvviso: il Sottomarino Giallo accelera al centro e buca una difesa distratta con Mikautadze. Incassato anche il birivido del palo di Pedraza con determinante deviazione di Perin, la Juve rialza la testa. McKennie ha un’occasione e mezzo per il pari, David continua a pasticciare. Il canadese continua a sembrare un corpo estraneo in questa squadra, il gol sbagliato a inizio ripresa dice tutto del suo momento e di una scintilla che non si è ancora accesa. Senza un Yildiz ispirato, mancano idee dalla trequarti in più, ma soprattutto la precisione necessaria per colpire. Il peso delle invenzioni passa tutto sulle spalle di Conceiçao, entrato al posto di un Koop ancora terribilmente sotto tono. Chico dà la scossa a tutti e Gatti si inventa acrobata per il pari. Qui i gialli di casa si perdono, l’Estadio de la Ceramica improvvisamente vede un’altra partita. Il folletto portoghese è in serata di grazia. La cavalcata da palla rubata per il vantaggio bianconero è gioia per gli occhi. Tutti i bianconeri alzano i giri. Anche David sembra ritrovarsi e centra una traversa. Silding doors: l’ex Veiga firma il pari. Domenica c’è il Milan, Bremer e Thuram serviranno eccome.