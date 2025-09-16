Juve all’europea, test Borussia. La Champions per salire ancora. Tudor debutta e sceglie David

Dici Borussia Dortmund e, nel mondo bianconero, ricordi e suggestioni si rincorrono in salsa Champions: il gol iconico di Del Piero al Westfalenstadion, stagione 1995-1996 (segnò poi anche Conte in quella vittoria), la sciagurata finale del 1996-1997 – un incubo targato Riedle-Ricken – il doppio successo agli ottavi del 2014-2015, firmato da Tevez e Morata. Senza poi pensare alla finale di Uefa 1992-1993, un trionfo nel segno dei due Baggio.

L’esordio in Europa per la Signora, stasera allo Stadium (21), è già un banco di prova serio dopo il rutilante derby d’Italia risolto da Adzic. La Juve di Tudor ha sete di conferme anche nella competizione più affascinate e dura. In fondo, solo quel palcoscenico può certificare una condizione di grandezza. A poco conta l’amichevole vinta coi tedeschi un mese fa, sfidando anche il muro giallo dei tifosi: ora si fa sul serio contro i finalisti di due anni fa. "Con l’Inter abbiamo vinto senza esprimere il nostro massimo", dice il tecnico croato, che nella centrifuga di sensazioni settembrine mixa abilmente dichiarazioni di prudenza e di pieno ottimismo circa le prospettive della sua squadra.

Allo Stadium, al netto di tutti gli errori che hanno costellato la sfida di sabato scorso, si è vista una Signora studiatamente acquattata nella propria metà campo, conscia della potenza di fuoco delle proprie stelle – Yildiz su tutte – alla minima occasione di ripartenza. Bisognerà ora verificare la validità di questo piano tattico anche in Coppa, dove il blocco basso viene solitamente smontato con una velocità di manovra sconosciuta nei nostri confini. Ma salire di un piano per confrontarsi e ampliare la visuale è necessario per crescere. Proprio riguardo Yildiz e il mito Alex, il tecnico mette in guardia dai paragoni pericolosi.

Difficile rinunciare al baby campione turco in una sfida che vedrà schierati dall’altra parte, tra gli altri, il temibile Guirassy e Bellingham junior. Il turnover sarà ridotto, pare scontato che torni titolare David, dopo gli oltre 70 minuti in panchina con l’Inter.

"Sono tutte forti le avversarie, avverte Tudor". La Juve lo sa, dopo l’eliminazione ai playoff dei gironi contro il Psv nella passata stagione. In Champions, nelle ultime sei stagioni, la Signora non è andata mai oltre gli ottavi. E se qualcuno guarda poi alla sfida col Real tra poco più di un mese, va ricordato che prima ci sarà il Villarreal, che eliminò perentoriamente i bianconeri agli ottavi tre stagioni fa.

Le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac

Arbitro: Letexier (Francia).

Tv: Sky Sport ore 21.

Le altre gare di oggi: Athletic Bilbao-Arsenal (18.45), Psv-Union St.Gilloise (18.45), Benfica-Qarabag (21), Real Madrid-Marsiglia (21), Tottenham-Villarreal (21).