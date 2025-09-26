Juve-Atalanta, David dal 1'. Lookman verso la panchina. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 26 settembre 2025 - La quinta giornata di Serie A si accende con il big match tra Juventus e Atalanta. Le due squadre arrivano alla gara dopo una settimana priva di impegni in cui hanno potuto riposarsi e lavorare per migliorare. I bianconeri vogliono vincere per mettersi alle spalle l'1-1 di Verona e tornare in testa, almeno momentaneamente, mentre i bergamaschi devono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Torino e sognano il sorpasso in classifica.

I precedenti

Sono 70 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino, con bilancio di 44 successi della Juventus, 20 pareggi e 6 affermazioni dell’Atalanta. Madama non batte in casa in Serie A la Dea dal 2-0 del 14 marzo 2018, con i gol di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi. Da quel momento, 7 sfide con 5 pareggi e 2 successi bergamaschi. Nella Serie A 2024/25, i nerazzurri hanno collezionato la vittoria più larga in casa della Vecchia Signora nella storia dei 70 precedenti ufficiali (0-4): reti di Retegui, Lookman, De Roon e Zappacosta. Tra le squadre affrontate almeno 100 volte dalla Juventus in Serie A, l’Atalanta è una delle due contro cui i bianconeri hanno perso meno incontri nella competizione: 14, come contro l’Udinese. Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) la sfida tra piemontesi e lombardi è quella con più pareggi nel torneo: 11 su 18 partite (completano quattro successi bianconeri e tre della Dea). Madama è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più partite in Serie A: 46 volte le due squadre hanno diviso la posta in palio, con 14 successi bergamaschi e 66 piemontesi a completare il bilancio. Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in trasferta in Serie A, la Juventus è quella contro cui l’Atalanta ha la percentuale di successi esterni più bassa nella competizione: 10%, frutto di sei vittorie su 63 incontri, con 38 vittorie bianconere e 19 pareggi a completare il bilancio.

La conferenza di Tudor

"Abbiamo avuto due giorni liberi prima di focalizzarci sulla partita contro l'Atalanta. Da martedì abbiamo lavorato molto, con determinazione e intensità per preparare questa partita - ha detto Igor Tudor in conferenza stampa - Scenderanno in campo due squadre che giocano la Champions League, sarà una partita di alto livello. L'Atalanta l'abbiamo affrontata in amichevole, ma quella gara conterà poco domani. Sarà fondamentale giocare con attenzione, non lasciando spazi ai nostri avversari. Conceicao è un po' acciaccato ed è da valutare. Zhegrova, invece, sta continuando a lavorare per arrivare al top della forma. Sono molto felice del rendimento di Vlahovic; in generale abbiamo tante scelte in attacco e questo è un bene per la squadra. Anche David e Openda sono due soluzioni di livello e stiamo imparando a conoscerli giorno dopo giorno. Adzic? Vasilije può giocare in più ruoli. Dopo la rete segnata contro l'Inter l'ho visto più sciolto, più libero di testa. È un giocatore qualitativamente molto forte. Cambiaso? Andrea è un giocatore duttile, con una testa diversa rispetto a tanti altri calciatori. Spesso - ha proseguito il tecnico croato - gli permetto di giocare dove preferisce, di adattarsi in base agli avversari. Per me lui è un ragazzo che può giocare nei migliori club in Europa. Juric? Ivan è un amico, spesso il suo lavoro è stato sottovalutato. Ha sempre ottenuto ottimi risultati con le squadre che ha allenato. L'anno scorso, con la Roma prima e in Inghilterra poi, non ha avuto fortuna, ma la sua bravura è evidente a tutti".

Le parole di Juric

"De Ketelaere ci sarà - l'annuncio di Juric durante la presentazione del match - per gli altri vedremo. Ederson, ad esempio, potrebbe tornare già per la Champions. Scamacca? Al momento è complicato indicare una data precisa per il suo rientro. Ahanor? Ha giocato molto bene a Torino, con grande attenzione. Continuiamo con lui. De Roon dietro? Valuteremo, ma le indicazioni su Honest sono state incoraggianti. Lookman? Si sta allenando bene e gradualmente lo stiamo riportando al pieno regime di forma, è un giocatore importante. Con Juventus non è una sfida da Champions League, il nostro ciclo è diverso. Dobbiamo affrontare la Vecchia Signora con umiltà e pensare a noi stessi senza alcun tipo di proclama. Loro sono una grande squadra dalle ampie scelte, con un gioco simile al nostro e anche tanti concetti simili, ha grande qualità e tante soluzioni. Bisogna essere perfetti in fase di possesso e difensiva".

Le probabili formazioni J

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

La designazione arbitrale

A dirigire la sfida tra Juventus e Atalanta in programma all'Allianz Stadium sarà l'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno invece Imperiale e Vecchi, con Marinelli come quarto uomo. Infine al Var la coppia sarà composta da Meraviglia e Marini.

Orario e dove vedere il match

Juventus-Atalanta è in calendario per sabato 27 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

