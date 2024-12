Juventus-Bologna 2-2, Koopmeiners e Mbangula salvano Thiago Motta

Torino, 7 dicembre 2024 – Finisce 2-2 allo Stadium tra Juventus e Bologna. Doppio vantaggio rossoblù con Ndoye e Pobega, nella ripresa la rimonta bianconera con il primo gol di Koopmeiners e un gioiello di Mbangula. Un punto a testa, che non soddisfa né il Bologna, che spreca un doppio vantaggio, né la Juventus, che continua a non vincere.

La sblocca Ndoye

Thiago Motta recupera Vlahovic e lo schiera subito titolare, parte fuori Yildiz con Conceicao confermato a destra e Weah dirottato a sinistra. Nel Bologna gioca Dominguez al posto dell’infortunato Orsolini, tocca sempre a Castro da prima punta. Al 10’ è la squadra di Italiano a sfiorare il vantaggio: cross di Miranda, sponda di petto di Castro e destro di prima intenzione di Ndoye che centra il palo a Perin battuto. Monologo Bologna nei primi venti minuti, calcio di punizione battuto da Miranda che trova prima la deviazione di Weah e poi anche il tocco di Perin che alza sopra la traversa. Alla mezz’ora i rossoblù la sbloccano: palla illuminante di Holm per il taglio di Ndoye che incrocia con il destro e fulmina Perin. Reazione immediata della Juventus: Conceicao semina il panico sulla destra e serve a rimorchio Fagioli, destro di prima intenzione che termina alto. Allo scadere altra chance per la squadra di Thiago Motta: Koopmeiners alza per l’inserimento di Vlahovic, mancino al volo che trova la pronta risposta di Skorupski.

Rimonta Juventus

La ripresa inizia col botto: Beukema va in verticale da Castro, colpo di tacco illuminante che libera Pobega davanti a Perin, tocco sotto del centrocampista rossoblù che fa 0-2. Juventus in bambola e senza allenatore in panchina perché Thiago Motta viene espulso per proteste, ma dal nulla la gara si riapre: Conceicao premia la sovrapposizione di Danilo, assist a rimorchio per Koopmeiners che di prima intenzione segna il suo primo gol in maglia bianconera. Si riaffaccia in avanti il Bologna al 70’, ci prova Dominguez con il sinistro dopo una bella giocata al limite dell’area: blocca in due tempi Perin. In pieno recupero la Juventus la pareggia: Vlahovic punta Lucumi e serve al limite dell’area, stop e destro a giro meraviglioso che vale i 2-2.