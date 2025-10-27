Juve, caduta senza rete. Tudor osa, ma è terzo ko. Lezione anche da Sarri

Cambiano gli avversari, non l’incapacità di questa Juve di vincere. E ora pure di pareggiare, quelo che pareva fino a pochi giorni fa il limite di una corazzata fragile. Se non è crisi conclamata, siamo lì. Solo la classifica di A parla in maniera virtuale di un distacco ancora colmabile con chi invece viaggia. Tudor, dopo la sfida di Madrid dove pure i bianconeri avevano ben figurato, perde all’Olimpico contro una Lazio rimaneggiata ma gagliarda. Impossibile non considerare in bilico il tecnico croato, visto che la sua squadra non segna più. Ed era quella che in attacco aveva fatto registrare il miglior mercato. Sono otto le gare senza vittoria – non accadeva dal 2009 – tre le sconfitte di fila compresa anche la Champions.

Igor procede con l’ennesima rivoluzione negli undici, sfidando una Lazio ridisegnata dagli infortuni (fuori Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri, Castellanos e Dele-Bashiru): non tanto nel modulo, il 3-5-2 visto a Madrid, quanto negli interpreti: Vlahovic-David è l’inedita coppia d’attacco – Yildiz non al meglio parte dalla panchina – poi c’è Conceiçao a tutta fascia come quinto a destra. Perin è all’esordio stagionale in campionato e in mediana riposa in avvio Thuram.

Proprio David veste i panni del protagonista, in negativo, con un passaggio di alleggerimento di testa che lancia Cataldi e quindi Basic verso l’1-0. C’è poco di tattica, e molto di un deficitario atteggiamento mentale in questi errori che pesano come macigni. La Signora, in sé, non sarebbe disprezzabile in avvio, pressando alta e mostrando un’apprezzabile velocità di manovra. C’è però un’energia non bene incanalata nella Juve, il che somiglia molto a una agitata frustrazione. Preoccupante la mancanza di un’identità di gioco, una mancanza di coralità che non è giustificabile già giunti nel cuore dell’autunno.

La Lazio si accontenta a pieno diritto di sfruttare le seconde palle. Sarri il pragmatico, altro che giochista. In bianconero vinse uno scudetto con una squadra in molto dipendente da Ronaldo che non poteva certo fare girare come avrebbe voluto.

Nella ripresa ecco Yildiz, con Tudor che osa non poco, allargando all’ala McKennie e approntando un ardito 3-4-1-2. Kenan però mostra altri segni di fatica. Gli ingressi di Thuram, che pure ha una buona occasione di testa, Kostic e pure Openda non spostano a loro volta gli equilibri. Dicesi involuzione. Il mancato rigore su Conceiçao (pestone in area di Gila) è controbilanciato dal doppio giallo non dato a McKennie da Colombo. L’ultima vittoria è del 13 settembre, contro l’Inter. Il gol non arriva dal primo ottobre, col Villarreal. Nelle ultime quattro partite e mezzo senza rete: Signora in ambasce, alla finestra c’è Palladino. Diventa già decisiva mercoledì con l’Udinese.

p.g.