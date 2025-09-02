Juve, rinforzi e saldo positivo di mercato: ecco i numeri

Torino, 2 settembre 2025 – Come esce la Juve dal mercato? Con maggiori rotazioni in attacco e un reparto in larga parte rinnovato, ma anche con un saldo finale con effetti positivi a bilancio. La sintesi è che Igor Tudor avrà varietà sul fronte offensivo, mentre tra centrocampo e difesa l’architettura è rimasta simile al passato. Rosa più adatta per competere su due fronti, che diventeranno tre con la Coppa Italia, e più funzionale alle idee tattiche dell’allenatore, che già dal suo arrivo al posto di Motta aveva impostato un importante cambio modulo. In difesa si punterà sui rientri di Bremer e Cabal, due ‘acquisti’ interni, in mezzo toccherà invece al tecnico rivitalizzare Koopmeiners, in un reparto in cui le chiavi sono totalmente affidate a Locatelli e Thuram, poi davanti c’è grande scelta nonostante sia mancato il ritorno di Randal Kolo Muani. Il tutto con un saldo di mercato da segno verde.

I colpi in avanti e il saldo di mercato

Sono chiaramente offensivi i maggiori colpi della Juve. Preso Jonathan David, che come vedremo avrà l’impatto più alto a bilancio, la Juve ha completato il reparto tenendo Dusan Vlahovic e affiancando Lois Openda dal Lipsia. Una importante varietà per Tudor. Tra le linee, Conceicao e Yildiz sono rimasti e al posto di Gonzalez è arrivato dal Lille Edon Zhegrova, un calciatore funzionale e che dovrà mantenere le aspettative. E’ mancata la conferma di Kolo Muani, ma evidentemente il Psg ha posto paletti non raggiungibili dalla Juventus. Il club, poi, si è affidato anche ai rientri dei prestiti per allungare la rosa con Rugani, Kostic e Miretti chiamati a farsi trovare pronti alla bisogna, più l’aggiuta di Joao Mario in fascia a dare una mano. Via, invece, Alberto Costa, Tiago Djalo, Nicolò Savona, Samuel Mbangula, Tim Weah e Renato Veiga (fine prestito). Il tutto si traduce a bilancio con un saldo positivo di 35 milioni di euro, secondo i calcoli di Calcio e Finanza. Il giocatore più costoso a bilancio è David, che tra ammortamento e ingaggio lordo peserà per 13.6 milioni di euro, seguito da Edon Zhegrova con 7.4. Il totale, contando i rientri di Rugani, Kostic e Miretti, più le conferme di Kalulu e Conceicao e gli arrivi di Joao Mario e Openda, sale a 52.9 milioni di euro. In uscita, l’impatto più favorevole è quello di Savona, che sull’esercizio di bilancio 2025/2026 avrà un segno più per 13.3 milioni di euro, seguito da Douglas Luiz con 12.2. In questo caso, il totale contando tutte le operazioni di giocatori ceduti, non confermati o riscattati da altri (Fagioli) fa 88.3 milioni di euro. Il saldo finale, dunque, è in verde di 35.4 milioni di euro. Insomma, la dirigenza può dirsi soddisfatta. Da un lato ha rinforzato la squadra, soprattutto davanti, con l’intento di ricreare una base vincente per inseguire di nuovo i trofei, dall’altro ha agito nel solco della sostenibilità non lesinando plusvalenze importanti in uscita. Il nuovo corso ha preso vita. Damien Comolli ha preso possesso della Juve. Leggi anche - Calciomercato 2025/2026: Liverpool regina degli affari