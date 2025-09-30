Juve, carica Tudor per Villareal: “Siamo vogliosi e motivati”

Torino, 30 settembre 2025 – Senza Thuram e Bremer, preservati per il Milan, ma con Conceicao, la Juve proverà a tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. La trasferta in casa Villareal è sempre ostica, e lo può diventare ancora di più con due assenze così rilevanti. Tudor, però, non può guardare all’infermeria e deve lavorare su ciò che avrà a disposizione per cercare di fare punti in seguito all’incredibile 4-4 col Borussia Dortmund. La corsa agli ottavi, dunque, riprende contro il sottomarino giallo, imbattuto in casa in Liga spagnola dove è terzo in classifica. Match complicato, duro, arcigno. Il tecnico continua a vedere una Juve in salute e con tanta voglia di fare bene: non esiste il concetto di stanchezza.

Tudor: “Siamo vogliosi e motivati”

La Vecchia Signora in Spagna per i primi tre punti in Champions League, ma contro il Villareal si prospetta un’altra dura battaglia. Tudor senza il cardine difensivo, cioè Bremer, e senza il grimaldello di centrocampo, Thuram: servirà fare di necessità-virtù. La Juve è pronta: “La squadra sta bene, c’è stata una grande prestazione contro l’Atalanta e siamo vogliosi e motivati per fare una grande partita contro il Villareal. Bremer e Thuram? Piccoli problemini che non permettono di giocare, ma contiamo di averli per il Milan”. Tudor dovrà tirare fuori il meglio dalla Juve, dandole anche una dimensione europea che l'anno scorso è stata perduta. I bianconeri devono tornare protagonisti in Champions: “Difficile fare valutazioni sulla nostra dimensione europea nella Champions, possiamo dire la nostra anche su questo palcoscenico e possiamo essere un osso duro per tutti. Sono contento della squadra che ho”, ancora il mister. Di sicuro, il Villareal renderà la vita molto complicata ai bianconeri: “Sono squadra di livello, giocano in casa e stanno facendo bene. Hanno come tutti pregi e difetti e toccherà a noi fare le cose nel migliore dei modi”, la risposta di Igor. Possibile, in avanti, un’altra rotazione. Tra Vlahovic, David e Openda c’è possibilità di scelta e Tudor ha visto tutti molto bene in allenamento: “Ho parlato con tutti, sono motivati e abbiamo condiviso tutto. Li vedo concentrati per dare un contributo sia dall’inizio che a partita in corso”. Sarà nel complesso una settimana impegnativa su tutti i fronti considerando anche l’impegno nel weekend con il Milan prima della sosta per le nazionali. Tudor la pensa così: “Siamo solo all’inizio, mancano 33 partite di campionato. Sarà una bella partita pure domenica ma è presto fare qualsiasi tipo di discorso. A me interessa che la squadra stia bene. I ragazzi lavorano sodo e vogliono vincere ma ci sono anche gli avversari”. Infine, il modulo. E’ stato chiesto a Tudor se potrebbe passare alla difesa a quattro: “Può succedere oppure no. Vediamo e valutiamo. Siamo pronti a tutto e un modulo si può cambiare anche sulla base del risultato”.

