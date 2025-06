Juve: c’è Allegri su Vlahovic, ma l’ingaggio è alto. Spunta Castro

Torino, 14 giugno 2025 – Max Allegri chiama. Dusan Vlahovic risponde? Il nuovo Milan di Max vorrebbe ripartire anche dall’attaccante serbo, che l’allenatore conosce bene dai tempi della Juve, ma i parametri di ingaggio per ora non consentono grandi manovre, e anche la Juve ci penserebbe bene prima di cedere la punta a una diretta concorrente. In entrata, invece, ancora contatti con Victor Osimhen, che ha rifiutato l’Arabia e non ha scelto il suo futuro, ma spunta anche il nome di Santiago Castro del Bologna. Tutte le piste sono difficili e costose.

Milan su Vlahovic. Juve su Castro

Sarebbe clamoroso se il Milan di Max Allegri dovesse ripartire, anche, da Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo va in scadenza nel 2026 e la Juve sta ancora provando a capire i margini per un rinnovo con ingaggio spalmato, ma per ora non ci sono grossi segnali di una fumata bianca e il giocatore si sta guardando intorno, con la possibilità che qualche club possa riconoscergli la stessa cifra. Il contratto a salire firmato a suo tempo con la Juve prevede un ultimo anno a 12 milioni di euro, tanti, tantissimi per il bilancio bianconero ma anche per quello milanista, con Allegri che lo ha indicato come possibile rinforzo. Il Milan, ovviamente, dovrebbe trovare un accordo con la Juve per il costo del cartellino e con l'entourage del giocatore per l'ingaggio: difficile. La Juve, peraltro, non avrebbe interesse a cederlo a una diretta concorrente, che è senza coppe e con la possibilità di concentrarsi sul campionato, e Vlahovic chiede cifre importanti di ingaggio che la proprietà del Milan non può mettere sul piatto. L'idea c'è, ma l'operazione si fa difficile. In entrata, invece, in attesa di un direttore sportivo, la Juve ha ripreso i contatti per Victor Osimhen, anche senza Giuntoli, ma l'asticella fissata dal Napoli rischia di essere in tripla cifra. Per ora il nigeriano ha rifiutato l'Arabia mentre il Galatasaray è convinto di poterlo trattenere. Va ricordato che sul suo cartellino c'è una clausola da 75 milioni valevole per l'estero. Non sarà facile per la Juve che infatti sta lavorando a confermare Kolo Muani ed eventualmente all'innesto di un centravanti al posto di Vlahovic. Piace David, da sempre, così come Gyokeres, che è anche lui costosissimo, così l'ultima pista porta a Santiago Castro, centravanti del Bologna. I rossoblù, però, non vogliono cedere e faranno muro ponendo una soglia di valutazione molto alta. Non sarà facile per la dirigenza bianconera trovare la soluzione giusta sia dal punto di vista tecnico che economico. Di sicuro, i ricavi del mondiale per club daranno linfa, così come quelli Champions del prossimo anno, tuttavia serve un mercato sostenibile. Margine di manovra c'è, ma forse non a sufficienza per competere in un'asta con club europei e per prima cosa bisognerà risolvere il nodo Vlahovic. Senza rinnovo di contratto l'unica soluzione è cederlo ora, ma chiaramente a una cifra depotenziata dal rendimento in calando dell'ultimo periodo e col rischio del parametro zero sullo sfondo. Passa tutto da qui.