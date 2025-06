Juve, c’è anche Sancho: duello con il Napoli. Milan ancora su Vlahovic

Bologna, 21 giugno 2025 – Sono giorni caldi, in tutti i sensi, in casa Juventus. Non solo per l’estate americana durante il mondiale per club, e la visita surreale al presidente Donald Trump, ma anche per il calciomercato che inizia a entrare nel vivo. Tanti i file che la dirigenza deve sbrigare o archiviare. Si parte da Dusan Vlahovic, a rischio parametro zero, si passa da Kolo Muani e Conceicao da confermare, per concludere con la ricerca di un centravanti (David o Osimhen?) e un esterno (Sancho?). Ecco, nelle ultime ore sono ripresi i colloqui per l’attaccante del Manchester United reduce da una annata in prestito al Chelsea.

Sancho: duello Napoli-Juve

Il Napoli prova a essere la regina del mercato, ma su un paio di obiettivi c’è concorrenza. I partenopei cercano Dan Ndoye, ma il Bologna parte da una valutazione di 50 milioni di euro e lunedì potrebbe esserci un incontro decisivo tra le parti, così Manna tiene aperte anche altre piste che portano a Federico Chiesa e Jadon Sancho. Su questo ultimo profilo è tornata anche la Juve, che già un anno fa aveva provato a prenderlo. Il giocatore, alla fine, è andato una stagione in prestito al Chelsea (5 gol e 10 assist su tutte le competizioni) e farà ritorno allo United, il quale però lo cederà. Manna ha sondato il terreno, così come la Juve che prova un rinforzo per l’attacco con un giocatore di raccordo sia in fascia che in zona centrale. Il problema, come sempre, è rappresentato dai costi. In primo luogo il cartellino, in seconda battuta l’ingaggio. O viceversa. Lo United potrebbe chiedere circa 30 milioni di euro per cedere Sancho e a livello di emolumenti siamo sulla doppia cifra andante, più o meno ai livelli dell’ultimo anno di contratto di Vlahovic (che la Juve vorrebbe spalmare). A questi parametri, ovviamente, sia per la Juve che per il Napoli si fa difficile, a meno che il giocatore non decida di decurtarsi ampiamente l’ingaggio, e spalmarlo su due stagioni, per sbarcare nel calcio italiano. Nel frattempo, la Juve lavora alla possibile conferma di Francisco Conceicao, entrando anche nell’ordine di idee di scucire i famosi trenta milioni di euro per il riscatto.

Vlahovic: l’intrigo. C’è il Milan, ma anche il parametro zero…

La vera spina del mercato juventino è rappresentata, senza dubbio, da Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero viaggia verso l’ultimo anno di contratto da 12 milioni netti a stagione, cifra che la Juve vorrebbe spalmare su due anni e rinnovare il contratto. Da circa un anno non ci sono sbocchi su questa trattativa e il Milan, con Max Allegri in panchina, si è fatto sotto. Il problema è lo stesso della Juve: l’ingaggio. A 12 milioni l’anno i rossoneri non possono fare l’operazione e in più c’è da trovare l’accordo con la Juve per il cartellino. Situazione delicata, perché Comolli rischia il parametro zero tra un anno e la permanenza di Dusan bloccherebbe anche margine di manovra sugli ingaggi e sull’entrata di un nuovo centravanti. Vlahovic non ci sente e non vuole andare in Arabia, così aspetta una proposta convincente dalla Premier e dall’Italia e la Juve, pur di risolvere la questione, potrebbe anche scendere a 25 milioni di euro come cifra per il cartellino. Il rischio più grosso, però, sarebbe la permanenza senza rinnovo, appesantendo il monte ingaggi con 12 milioni netti per poi arrivare al parametro zero e l’uscita gratuita nel 2026. Il peggio del peggio per il bilancio bianconero. Critico, nei confronti di Dusan, anche un noto tifoso juventino come dj Fargetta, intervistato a Radio Bianconera come si legge su tuttojuve: “Kolo Muani è più in palla. In questa stagione ho visto fare a Vlahovic cose che mi hanno stupito in negativo – le sue parole – Mi sono chiesto come un giocatore come lui non potesse tenere la palla tra i piedi o fare un passaggio decente. Mi spiace, non so se è questione di convinzione”. Vlahovic, per Fargetta, paga anche una conclamata discontinuità: “Questo porta alle critiche verso i centravanti, che vivono di alti e bassi ma di slito quando riprendono a segnare non si fermano più. Con Vlahovc è invece una costante non trovare continuità. Magari gioca la prossima e fa due gol e noi torneremo a chiederci cosa fare”.

I nomi per sostituirlo

E’ ridda di nomi e voci per il potenziale sostituto di Dusan Vlahovic. Non sarà Viktor Gyokeres, destinato all’Arsenal, mentre rimangono in piedi le piste Jonathan David e Victor Osimhen. Il canadese è in uscita dal Lille a parametro zero, ma chiede un ingaggio importante e le commissioni sono di circa 12 milioni di euro, in un lotto di pretendenti da mezza Europa. Sullo sfondo, c’è sempre Victor Osimhen. Il nigeriano non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. Rifiutata l’Arabia, ora è la Premier League a tentare il colpo ma il centravanti continua a prendere tempo. La Juve tiene viva la pista, anche senza Giuntoli, ma dovrà prima o poi trattare con il Napoli dato che la clausola da 75 milioni vale solo per l’estero e De Laurentiis, a una rivale, potrebbe chiedere anche 100 milioni di euro. Situazione tutta in divenire, da monitorare, anche perché il Napoli è impegnato a rinforzare la rosa sulla base delle promesse fatte a Conte e un incasso importante per Osimhen darebbe ancora di più potenza di fuoco sul mercato. Tuttavia, si sa, cederlo a una diretta concorrente potrebbe mettere di traverso Conte, chiamato a confermare lo Scudetto e a competere in Champions League…