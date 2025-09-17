Juve, che carattere: rimonte e gol. Ora serve la difesa

Torino, 17 settembre 2025 – Mai come stavolta il concetto di fino alla fine si addice alle caratteristiche della Juve di Tudor. Due incredibili rimonte in pochi giorni, quasi insperate, quando tutto appariva perduto. Sotto 2-3 con l’Inter, sotto 2-4 col Dortmund e alla fine, appunto, la Juve ci ha cavato fuori i piedi. Vinta la prima grazie ad Adzic, pareggiata la seconda con l’ingresso determinante di Dusan Vlahovic, che ormai sta mandando ben più di un segnale (sarà l’anno di scadenza contrattuale?). A Tudor poco importa, perché a livello di atteggiamento e mentalità ha riportato la Juve dove doveva stare in seguito a una stagione più da rimontata che da rimontante. Oggi è il contrario, i bianconeri non si arrendono mai, anche quando tutto sembra disperato. Allo Stadium, contro i tedeschi, la partita era praticamente perduta e con un Dortmund in controllo, ma è bastata una giocata, una palla rubata per dare il via a una rimonta pazzesca e conclusa con due gol in pochissimi minuti e in pieno recupero. Dall’altro lato, però, Tudor dovrà registrare la difesa, perché sette gol presi in novanta minuti sono troppi.

Che mentalità. Ma la difesa…

Due partite non facili in pochi giorni per la Juve e anche con poco tempo per prepararle data la sosta per le nazionali. Tudor ha fatto qualche rotazione e ha provato a mettere in campo il meglio possibile, ben sapendo che alcuni automatismi andranno ancora trovati. Soprattutto in difesa, perché sette gol in due partite sono decisamente troppi, a maggior ragione per un club che nel dna ha sempre avuto il cromosoma della difesa arcigna, spesso la migliore del campionato. Ci lavorerà il tecnico, che comunque è consapevole di aver affrontato due avversari di grande qualità: “Non penso ci saranno altre partite così, Inter e Dortmund sono due squadre molto forti e non è assolutamente facile giocare questi match”, la risposta del tecnico. Igor, ovviamente, si tiene stretta la mentalità dei suoi, da rimonta, da ultimi minuti: “Non c’è nulla di programmato, vogliamo giocare fino alla fine e le cose si ottengono solo col lavoro e non parlando. E’ bello vedere la squadra reagire anche se a nessuno piace prendere troppi gol”. E qui Tudor ci ha messo dentro il primo appunto arbitrale: “C’era un rigore per noi, va detto. Poteva finire diversamente”. Tra i protagonisti, poi, c’è Dusan Vlahovic. Il serbo ha approcciato la stagione alla grande con 4 gol in 4 partite ufficiali. Non avrà rinnovato il contratto ma la sensazione è che possa diventare importante per l'annata juventina: “Mi piace lo spirito di chi subentra, sono segnali importanti per l’allenatore. Nel calcio è molto importante come si finiscono le partite”. E’ fondamentale anche ritrovare maggiore solidità difensiva. Non un problema di singoli ma forse di equilibrio generale tra i reparti, soprattutto tra centrocampo e difesa. Alchimie che Tudor troverà col tempo, perché di solito i trofei si vincono con le migliori difese, almeno in Italia. Lavoro sul campo, dunque, in allenamento, per portare la squadra a un percorso di crescita tangibile e costante, fino alla primavera in cui l’obiettivo è essere in gioco in tutte le competizioni possibili. Di certo, si parte da una base solida che è l’atteggiamento della squadra, ben diverso da ciò che si era visto l’anno scorso. In avanti, invece, se Dusan Vlahovic sta mandando segnali importanti, adesso toccherà anche a Jonathan David dimostrare un inserimento più veloce e costruttivo. I numeri dicono un gol e un assist, non male, ma c’è ancora potenziale sia sulla fase offensiva che su quella difensiva, laddove gli attaccanti, spesso, diventano i primi difensori. E chissà che Tudor non possa un giorno anche lanciarli assieme, David e Vlahovic, per potenziare ancora di più l’attacco.

Jovetic: “Felicissimo per Adzic”

Riecheggia ancora la prodezza di Vasilije Adzic allo scadere di Juventus-Inter. Una bordata da fuori che ha piegato le mani di Yann Sommer e che ha regalato allo Stadium una gioia che così autentica e vera mancava da un po’. Tudor da mesi sta lavorando sul centrocampista offensivo, con nuovi compiti, nuove funzioni, e oggi si iniziano a intravedere i primi frutti. Adzic sta ricevendo fiducia dal tecnico e con essa minuti. Anche col Dortmund è stato gettato nella mischia e per poco non ha trovato il gol. Insomma, la Juve sembra aver trovato una pepita d’oro quando a gennaio 2024 riuscì a superare la concorrenza del Bologna, con Giovanni Sartori che lo avrebbe voluto portare in rossoblù. Del giocatore ha parlato l’ex Fiorentina Stevan Jovetic a Tuttojuve: “Sono molto felice per Adzic, è un ragazzo perbene e umile – le parole del connazionale di Vasilije – Con l’Inter ci ha fatto vedere una parte della sua qualità e ora la mia speranza è che possa avere spazio e continuità dopo qualche problemino fisico in passato”. E in che ruolo potrebbe giocare Adzic? Forse mezzala, ma Jovetic non vuole ingabbiarlo in una sola posizione: “Può fare vedere ottime cose, sta subentrando bene ed è un giocatore da cui aspettarsi sempre qualcosa. Anche in nazionale aveva fatto gol all’esordio in amichevole e lì aveva giocato seconda punta, ma lui può fare benissimo sia come mezz’ala che come numero 10”. Insomma, Tudor ha a disposizione molto talento generale e adesso si tratta di indirizzarlo al meglio per garantire anche una difesa più solida oltreché ottimi gol. La propensione a rimontare è un ottimo segnale, ma siamo sicuri che al tecnico piacerebbe anche soffrire di meno. In ogni caso, sta tornando il dna Juve: fino alla fine.

Leggi anche - Pazza Juve, che rimonta da 2-4 contro il Dortmund