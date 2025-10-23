Juve, che fine hanno fatto i gol? Squadra a secco, Tudor sotto esame nelle prossime cinque

Torino, 23 ottobre 2025 – Juve alla disperata ricerca dei gol. Tre partite senza segnare e anche ieri sera al Bernabeu la sensazione di occasione sprecata considerando le ghiotte chance non sfruttate. Non è stato un Real Madrid imbattibile, al tempo stesso la prestazione della Juve è stata nettamente superiore rispetto a quella di Como, ma davanti, pur cambiando gli interpreti, è mancato il guizzo, l’acuto vincente. Dusan Vlahovic ha avuto una occasionissima, Openda e David hanno cincischiato quando c’era da essere cattivi, così è bastata una zampata di Bellingham per sancire la seconda sconfitta consecutiva e che ha incrinato pure la posizione di classifica dei bianconeri in Champions. Dopo tre giornate la Juve è ora la prima delle escluse e servirà una inversione di tendenza a partire dal match con lo Sporting del 4 novembre.

Oltre 300 minuti senza segnare

L’inizio incoraggiante della Juve, due clean sheets e la propensione a rimontare, aveva fatto emergere l’idea di un prepotente ritorno del famoso dna bianconero, con pragmatismo e praticità, ma anche e soprattutto con tenacia e resilienza, ma quel 4-3 con l’Inter è stato, per ora, uno squillo rimasto lì, fermo nel tempo, ormai lontano e quasi dimenticato. Cinque pareggi in fila, la pareggite acuta simil Motta, poi due battute d’arresto tra Como e Madrid, con prestazioni diverse, certo, ma dal risultato analogo. E in tutto questo c’è la crisi di gol. La Juve di inizio stagione segnava tanto e riusciva a sopperire a qualche gol preso di troppo, ma ora si è inceppata anche la produzione di reti e sono 304 i minuti senza segnare per la squadra di Tudor. L’ultimo gol è quello di Conceicao in trasferta a Villarea, era il 56’, poi tre zero di fila tra Milan (pareggio) e appunto Como e Madrid. E considerando che allo Stadium Pulisic ha pure sbagliato un penalty, oggi il dato delle sconfitte consecutive sarebbe potuto salire a quota tre. Non certo fedele al motto ‘vincere non è importante ma l’unica cosa che conta’.

Tudor: “Meritavamo di più”

In tutto questo c’è il lavoro di Igor Tudor, che inizia a essere sotto esame. Il tecnico aveva traghettato la Juve verso la Champions League dopo le difficoltà con Thiago Motta - e in estate aveva vissuto sul filo del rasoio data la possibilità di Elkann di convincere Conte a tornare - alla fine è rimasto con annesso rinnovo di contratto per dargli forza e credibilità, ma dopo due mesi scarsi di stagione sono arrivate le prime riflessioni. Madrid non era decisiva per le sue sorti, sarebbe stato eccessivo, ma nelle prossime partite fino alla sosta di novembre dovrà esserci una inversione di tendenza, a partire dalla trasferta a Roma contro la Lazio. Il tecnico, privo di vittorie da un po’, si aggrappa alla prestazione del Bernabeu: “Meritavamo di più, potevamo fare un gol e siamo dispiaciuti, ma la squadra in campo c’era. Non è facile fare una prestazione di questo genere al Bernabeu. A me importa il risultato, ma la sensazione è che la squadra abbia fatto bene ed è mancato solo il gol”. Insomma, sconfitta sì, ma la prestazione di Madrid può aver ridato qualche certezza alla squadra: “Avevamo bisogno di una prestazione di questo genere contro una formazione molto forte. Usciamo con rammarico e adesso dobbiamo guardare avanti”, ancora il mister. Resta però il problema gol, sono 304 minuti senza segnare e ieri sera pure Vlahovic è rimasto a secco nonostante una buona occasione. Tudor lo ha comunque elogiato: “Dusan ha fatto bene, ha fatto una partita di livello, è rimasto sempre lucido e concentrato”. Ma attenzione alla classifica di Champions. Oggi la Juve sarebbe eliminata dato il venticinquesimo posto e già la partita con lo Sporting del 4 novembre diventa fondamentale: “Noi vogliamo fare sempre meglio perché abbiamo due pareggi. Dipenda ancora tutto da noi”, il messaggio di Tudor.

La Juve valuta: occhio a Palladino

Si sa, la mentalità Juve, nella sua secolare storia, è sempre stata quella di evitare come prima opzione l’esonero. Tuttavia, il rendimento di Igor Tudor inizia a essere sotto osservazione, soprattutto le ultime partite, a partire da Como, forse la più brutta prestazione da inizio anno. La dirigenza di certo non poteva imporre al tecnico di giocarsi la panchina a Madrdi, ma le prossime partite saranno determinanti, con un orizzonte rappresentato dalla sosta per le nazionali di novembre. Sono cinque partite, forse decisive per l’allenatore bianconero che non vince un match dal 13 settembre: la data è l’8 novembre quando ci sarà allo Stadium il derby. In mezzo, le trasferte di Roma e Cremona, più le sfide casalinghe contro Udinese e Sporting Lisbona. La richiesta è chiara: invertire la rotta. Sui possibili sostituti sono stati fatti tanti nomi, finanche a ipotizzare un ritorno di Thiago Motta, ma in realtà dalla Continassa si agisce con prudenza e anche con un occhio ai conti. Mancini e Spalletti sono i più costosi, mentre Raffaele Palladino rappresenterebbe una soluzione di prospettiva e con profonda conoscenza dell’ambiente bianconero. Insomma, il primo scopo è evitare i prodromi della stagione scorsa, dove la Juve, sostanzialmente in inverno, era già considerata fuori da tutte le lotte ai trofei. Tudor, per farlo, ha bisogno di nuovo dell’attacco e togliere, dopo 304 minuti, quello zero dalla casella dei gol fatti.