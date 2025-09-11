Juve, Comolli: “Nessuna discussione con il Psg. Molto soddifatto del mercato”

Torino, 11 settembre 2025 – Nessuna discussione con il Psg per Kolo Muani e massima soddisfazione per il mercato portato a termine. Così il direttore generale della Juve Damien Comolli. Mantenuta l’ossatura di squadra, arricchito l’attacco, date a Tudor tante soluzioni per portare avanti la sua filosofia di gioco e tutto all’interno dei paletti del fair play finanziario, ora la Juve si sente competitiva. E’ mancato il ritorno di Randal Kolo Muani, certo, ma sono arrivati Zhegrova e Openda a dare qualità all’attacco, che può ancora puntare su Dusan Vlahovic. E se chiedete a Comolli di una discussione accesa con il Psg vi dirà che son tutte bugie.

Comolli: “Tutto falso, solo bugie”

Si è narrato di forti tensioni tra Psg e Juve per la faccenda Kolo Muani. Tutto falso. Lo ha detto oggi Damien Comolli, che ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Edon Zhegrova e Lois Openda. Dalla Francia sono emerse critiche pesanti nei confronti della Juve, che avrebbe modificato in corso d’opera le condizioni di acquisto di Kolo Muani, generando una forte discussione tra i due club, ma il direttore generale Damien Comolli ha voluto ridimensionare la questione. Niente di vero: “Ho letto articoli di presunte discussioni con il presidente del Psg, ma è tutto falso e sono bugie. Si è cercato di manipolare una situazione mai esistita. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con il Psg”. Comolli, dunque, ha chiuso così la faccenda. Poi, il mercato. La Juve ha cercato di mantenere una sua ossatura cedendo solo giocatori non cardine del progetto, e in attacco pure Dusan Vlahovic è rimasto. In entrata, Openda e Zhegrova saranno i giocatori di qualità in raccordo alla prima punta. Soddisfatto il direttore: “Abbiamo concluso il mercato con successo e ci sentiamo più forti – ancora Comolli – Pensiamo di poter essere competitivi e siamo anche tra le squadre più giovani della Serie A. Sono molto soddisfatto e abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra situazione finanziaria e aspetti tecnici, soprattutto sul fair play finanziario”. C’è voluto tempo nella fase finale, ma la Juve ha fatto ciò che aveva in mente soprattutto sulle fasce e nel reparto offensivo. Ancora Comolli: “Abbiamo cercato di rinforzarci e penso che ci siamo riusciti. Sono stati presi Joao Mario, Conceicao e David, poi alla fine anche Zhegrova e Openda. L’idea era confermare la spina dorsale e non eravamo a nostro agio sulla cessione di giocatori che avranno per noi un grande ruolo anche nel futuro”. Negli ultimi giorni, poi, c’è stata l’attesa per la cessione di Nico Gonzalez per andare poi a completare il reparto e Comolli conta molto sui due ultimi arrivati. C’è grande entusiasmo per gli acquisti di Openda e Zhegrova: “Siamo entusiasti. Per anni ho potuto ammirare la creatività di Edon quando ero presidente del Tolosa ed è esattamente ciò che cercavamo. Openda lo abbiamo cercato tanto e le sue qualità in fase di rifinitura saranno importanti. Non volevamo arrivare all’ultimo giorno ma stavamo aspettando di vedere cosa sarebbe successo con Gonzalez. Per questo ci siamo trovati a muoverci tardi”.

Yildiz e Conceicao

Un giocatore è rimasto e rappresenta il futuro della Juve, l’altro è stato ceduto e ha lasciato spazio a Edon Zhegrova. Per il primo scatterà ora una trattativa per il rinnovo, per il secondo bisognerà capire se scatterà l’obbligo di riscatto dell’Atletico Madrid nel 2026. La Juve vuole blindare Kenan Yildiz, finito nel mirino di Barcellona e Chelsea, e per farlo c’è necessità di adeguare il suo contratto. Il turco è perno dell’attacco di Igor Tudor ed è perno dei progetti bianconeri, motivo per il quale Comolli è già al lavoro per arrivare a un nuovo accordo. Chiuso il mercato, che ha indirizzato tutti gli sforzi della dirigenza, ora via alla campagna di rinnovi e per Yildiz è pronto un cospicuo adeguamento fino a 4 milioni netti di parte fissa più bonus per arrivare circa a 5 milioni di euro. Di fatto, un top player. Terreno fertile per arrivare alla fumata bianca. Dalla Spagna, invece, emergono novità sulla cessione di Nico Gonzalez, su cui l’Atletico vanta un obbligo di riscatto a determinate condizioni nel 2026. Quante possibilità ci sono che scatti l’obbligo? Dipende. Il requisito, secondo i media spagnoli, è che l’argentino riesca a giocare almeno il 60% delle restanti partite con la maglia dell’Atletico e per un minimo di 45 minuti ciascuna. In questo caso, scatterebbe l’obbligo da 32 milioni di euro in tre rate che il colchoneros dovranno versare nelle casse bianconere. Non solo Yildiz e Gonzalez. Comolli dovrà anche affrontare la questione Weston McKennie, che andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Pur non essendo titolarissimo, McKennie rappresenta una figura duttile e che sa farsi trovare pronta alla bisogna, per cui la Juve sta lavorando al rinnovo, se non altro per tenersi al riparo da un parametro zero. Per ora non ci sono state grosse novità e c’è la possibilità che il giocatore possa tenersi le mani libere per scegliere con cura la prossima destinazione, soprattutto perché avrebbe proposte dalla MLS americana. La palla è nelle mani del giocatore dato che, per ora, i discorsi sul rinnovo sono in una fase di stallo. Intanto, sabato allo Stadium il derby d’Italia, primo crocevia Scudetto della stagione. Juve col pieno supporto del pubblico, Inter chiamata a riscattare l’inopinata sconfitta interna con l’Udinese. E’ già big match. Leggi anche - Juve, ecco la nuova terza maglia