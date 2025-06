Juve, dall’imbarazzo alla festa. In fuorigioco nello show di Trump. Kolo Muani e Yildiz per la goleada

di Lorenzo LonghiKolo Muani, Yildiz, Conceição: ci sarebbe l’imbarazzo della scelta nel raccontare i protagonisti del debutto della non ancora nuova Juventus del confermato Igor Tudor al Mondiale per Club, perché il 5-0 contro gli emiratini dell’Al-Ain a Washington, al di là degli effetti benefici sulla classifica del girone dei bianconeri in chiave qualificazione, ha portato con sé anche una serie di risposte di sicuro interesse, per quanto al netto di domande (leggasi avversari) non certo così sfidanti.

Eppure all’imbarazzo della scelta si è andata presto a sostituire la scelta dell’imbarazzo, quello che, su scala mondiale, ha coinvolto il club – e, in un certo senso, lo ha anche travolto, dal punto di vista mediatico – quando, nel contesto di un invito di cortesia alla Casa Bianca, organizzato dal presidente della Fifa Gianni Infantino, la delegazione juventina presente allo Studio Ovale (con John Elkann, Chiellini, Tudor, Locatelli, Gatti, Vlahovic e gli statunitensi Weah e McKennie, che peraltro è andato in campo con la fascia di capitano) si è trovata a fare da scenografia, in abiti di rappresentanza, a una conferenza stampa nella quale Donald Trump si è trovato a parlare di Iran, Israele e guerra. Ora: Trump si è limitato a un paio di battute calcistiche sufficienti a denotarne una zoppicante conoscenza, frasi di circostanza, ma lo schieramento bianconero al momento dei temi caldi, oltre che irrituale, è stato straniante, e l’effetto pessimo. Una situazione che non poteva passare inosservata e che, infatti, è stata ripresa da tutti i media internazionali: i volti dei calciatori segnalavano un disagio palese, e la stessa scelta del club bianconero (almeno sino a ieri sera) di non postare dell’incontro nulla sui solitamenti prolifici canali social, la dice lunga sulla sensazione di essere stata presa in mezzo. "Ci hanno detto – ha spiegato Weah – che dovevamo andare, non avevo scelta e mi ha colto di sorpresa. È stato un po’ strano. Quando ha iniziato a parlare di politica, per me era qualcosa tipo: ’Ehi, io voglio solo giocare a calcio, amico’". Lui sì, loro sì: Trump no.

Ora, non è stata la prima visita della Juventus alla Casa Bianca (venne già ricevuta da Bush padre, ed è notorio il rapporto che legava Gianni Agnelli a Henry Kissinger), ma mai, abbastanza chiaramente, si era verificata una situazione del genere.

Il campo, poche ore più tardi, ha rimesso a posto le cose, per quelli che avrebbero voluto solo giocare a calcio. Sul terreno dell’Audi Field di Washington, si è vista una Juventus che, nettamente più forte dell’avversario, ha attaccato da subito, mostrando un gioco anche convincente e pure, però, qualche errore difensivo di troppo. Poca roba davvero l’Al-Ain – Rui Patricio a parte – ma ai bianconeri una partita del genere (4-0 già il primo tempo, un gol più bello dell’altro: doppietta di Kolo Muani, gol di Yildiz e Conceição, quest’ultimo in rete poi anche nella ripresa) serviva soprattutto sotto l’aspetto psicologico, per cominciare un cammino che, pur in continuità con quello chiuso con la qualificazione in Champions, deve portare poi a una rinascita. E, allora, fra le note positive ce n’è stata una in particolare, forse inattesa: la prestazione di un Alberto Costa quasi alla Cancelo. Segno che, forse, non tutto la scorsa stagione è stato sbagliato. Ma molto, troppo, sì.