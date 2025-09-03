Juve d’assalto, Tudor deve costruire la magia

Vlahovic che rimane, col petto ora orgogliosamente in fuori. E poi anche Openda e Zhegrova, frecce cariche di velocità (e di gol, si spera) provenienti da Lipsia e Lilla. David, Yildiz e Conceiçap le già presenti garanzie di qualità.

L’attacco post mercato della Juve diventa un parco giochi di idee e di opzioni. Tanto che Tudor avrà il suo bel daffare nel combinare i suoi diktat di concretezza con l’estro scalpitante dei suoi nel reparto offensivo.

Difficilmente si derogherà dal 3-4-2-1 che ha costituito il credo tattico del croato da quanto è tornato alla Juve come allenatore. Certamente la duttilità del belga e del kosovaro arrivati in extremis darà una mano, soprattutto con il primo in grado di agire anche in posizione arretrata: come prime punte, David e Vlahovic bastano e avanzano. E’ pensabile anche l’adozione di un 3-5-2, ma non nell’immediato. Con questo modulo, potrebbero persino convivere in campo David (o Vlahovic) e Openda.

Gli ultimi due rinforzi della Signora garantiscono come pochi altri velocità e inserimento. Facile pensare che il gioco vedrà ora accentuarsi la ricerca della ripartenza veloce, più che una prolungata manovra: visto che poi l’attuale mediana non fa del palleggio estenuato la sua qualità migliore.

Proprio il centrocampo bianconero non ha beneficiato di colpi e questo potrebbe rappresentare un problema, dato il calendario fittissimo della stagione in corso. Come playmaker propriamente detto, c’è il solo Locatelli. Thuram sta crescendo ancora, ma dà il meglio nelle incursioni. E né McKennie né Miretti hanno innate doti di regista.

Logico pensare che in mezzo al campo si penserà soprattutto ad assicurare l’interdizione, lasciando poi spazio all’inventiva di chi è davanti. La Juve, del resto, resta in vetta in campionato grazie a due vittorie senza prendere gol, in cui la difesa è stata di gran lunga il reparto più performante. Col ritorno di Bremer tutt’altro che secondario in questo processo.

Ora incombono gli impegni delle nazionali e durante la pausa, Tudor non potrà avere a disposizione 13 giocatori: i suddetti Vlahovic, Openda e David oltre a Thuram, Cambiaso, Gatti, Locatelli, Adzic, Koopmeiners, Conceicao, Kostic, Yildiz e Rouhi.

Al rientro dopo la sosta, c’è subito l’Inter in campionato, sabato 13. Inutile ribadire quanto sarebbe importante per la Signora poter distanziare ulteriormente i nerazzuri, a -3 dopo la caduta interna contro l’Udinese a San Sito.

Tudor vieta di parlare di scudetto, ma sa bene che l’orizzonte di riferimento per la Juve, mai nelle prime due nelle ultime cinque stagioni, non può che essere quello. Poi ci sarà la Champions (Milik l’unico escluso dalla lista giocatori consegnata ieri) con il Borussia Dortmund all’esordio. Altro obiettivo tabù per quanto hanno detto le ultime stagioni, ma la velocità di Zhegrova e Openda ad avvicinare qualcosa dovrà servire.