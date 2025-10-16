Juve, tre nomi per il diesse: c’è anche Bezhani. Bremer fuori: Juve sul mercato?

Torino, 16 ottobre 2025 – La Juventus cerca un direttore sportivo per chiudere definitivamente l’organigramma e avviare a pieno titolo il nuovo corso targato Damien Comolli e Francois Modesto. La nuova era, partita in primavera con la separazione prima da Motta e poi da Giuntoli, vede ora al timone l’ex dg del Tolosa, con direttore tecnico Modesto e allenatore Igor Tudor, con l’ambizione e l’obiettivo di riportare il club ai vertici e tornare a vincere trofei. Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. Manca solo un tassello, quello che non è stato completato in estate e che la Juventus punta a chiudere da qui a gennaio. Il diesse dovrà poi fare mercato, probabilmente alla ricerca di un esterno di fascia e forse di un difensore centrale. Senza dimenticare la situazione Dusan Vlahovic.

Rispunta Bezhani come diesse

Ci sono diversi file sul computer di Comolli e Modesto per il nuovo direttore sportivo della Juventus. Marco Ottolini resta per ora in pole position, con annesso interessamento dei bianconeri per Norton Cuffy e Frendrup, ma la dirigenza ha anche altri profili sotto osservazione, uno in particolare. Viktor Bezhani è una vecchia conoscenza di Damien Comolli dai tempi del Tolosa e già in estate aveva provato a portarlo a Torino, ma i proprietari del club francese hanno deciso di promuoverlo di grado per blindarlo. La Juve sembra ci stia riprovando anche per la grande capacità di Bezhani di scovare giovani di talento e futuribili, ovvero quelle pedine capaci di generare un importante valore tecnico ma anche una grande sostenibilità a bilancio. Sarebbe molto importante per la Juve generare un circolo virtuoso che porti a investimenti importanti sui giovani e che in futuro possano anche rappresentare una plusvalenza corposa per reggere al passo con i tempi. Come detto, oltre a Ottolini, ci sono anche altri candidati. Uno è Domenico Teti, che ha una grande esperienza internazionale e potrebbe cullare la volontà di tornare in Italia dopo Nicosia, Arabia e Inghilterra.

In difesa occhio all’ex Napoli Kim

Poi, il mercato vero e proprio. In casa Juve ci sarà da fronteggiare l’infortunio di Gleison Bremer, che dovrebbe tornare a disposizione a pieno regime con l’anno nuovo. Il club bianconero non dovrebbe intervenire con uno svincolato in questa fase di stop, sostanzialmente due mesi, ma a gennaio potrebbero esserci novità. L’avventura dell’ex Napoli Kim sta prendendo una piega poco piacevole al Bayern Monaco, dove il coreano è chiuso da Tah e Upamecano, e fin qui ha giocato pochissimo e potrebbe esserci una chance sul mercato per le pretendenti. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, memore delle grandi prestazioni di Kim al Napoli. In questo caso l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del difensore che in Germania percepisce quasi 10 milioni di euro. A queste cifre diventa difficile, ma chissà che Kim non possa chiedere la cessione per un ritorno in Italia che gli garantirebbe ampio spazio e minutaggio.

L’amico di Joao Mario: “Diventerà importante per la Juve”

Deve ancora trovare la sua completa dimensione alla Juve Joao Mario, ma c'è ampia fiducia sul fatto che il portoghese diventerà un elemento importante per la Juve. Lo sostiene il suo grande amico Pedro Silva in una intervista a tuttojuve. Fase di apprendistato per Joao Mario, ma il tempo farà emergere le sue qualità. Parola di amico: "Trasferirsi in un grande club come la Juve è un grande cambiamento e sta gestendo la situazione con maturità e sta imparando ogni giorno", le parole di Silva. Joao Mario si è fin da subito trovato bene nell'ambiente e si tratta solo di trovare i giusti automatismi in campo. Nello spogliatoio tutto va alla grande: "Mi parla sempre molto bene del club, dello staff e dei compagni. E' impressionato dalla mentalità della Juventus e si sente parte di una famiglia". E' stato chiesto a Silva se davvero Joao Mario potrà diventare un giocatore cardine nella Juve. Risposta affermativa: "Assolutamente sì – la sua risposta – Ha talento ed etica del lavoro, può diventare un giocatore importante per la Juventus ed è solo una questione di tempo. E' normale in questa fase ritrovarsi in un grande club con grande competizione per chi deve essere titolare. Lui lavora sodo ogni giorno per guadagnarsi spazio. E' concentrato e paziente". Assieme al club, dunque, il portoghese vuole crescere e fare un altro step nella sua carriera. Questa la chiosa dell'amico Pedro Silva: "Arrivare alla Juve è stato un passo avanti per la sua carriera, qui c'è un ambiente che ti spinge a migliorare e ci sono grandi giocatori con grandi aspettative. E' una sfida quotidiana. Credo sia esattamente dove deve essere per continuare a crescere". Nel frattempo, Igor Tudor dovrà pensare a un sostituto di Bremer a partire dalla prossima sfida a Como, prima di tre trasferte consecutive tra Madrid e Roma. Per ora, l'intenzione del tecnico sembra quella di confermare Rugani, visto col Milan, in sostituzione del brasiliano, e di confermare il modulo iniziale con la difesa a tre, probabilmente con Gatti e Kelly. Sarà una fase cruciale di calendario per la Juve che è reduce da cinque pareggi in fila e non può più permettersi di perdere ulteriore terreno sia in Serie A che in Champions League. Settimana intensa.