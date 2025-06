Juve, doppio assalto. Nuovo sogno David, ma prima le cessioni. Il City si può ribattere

Sinora ha giocato un po’ al largo rispetto al calcio dei massimi palcoscenici, per quanto non sia trascurabile l’aver già vinto la Ligue 1 in Francia con il Lilla. Jonathan David, 25 anni, non è nemmeno aiutato dal fatto di essere canadese quando si va a sbirciare sul suo curriculum: in nazionale ha comunque segnato ben 34 gol in 64 gare, e pochi poi sapranno che ha vinto l’argento nella Nations League 2022-2023.

Non importa: l’attaccante che proprio a Lilla sta portando a esaurimento il suo contratto – dal primo luglio sarà svincolato – è un attaccante di primo livello, completo, veloce e duttile. Nel novembre scorso segnò alla Signora in Champions con uno scatto che piantò in asso la difesa di Motta. Ecco perché la Juve non lo ha mai perso di vista, pur avendo già tentato assalti per averlo – inutilmente – nell’era precedente, quella con Giuntoli in plancia. Ora il dg bianconero è Damien Comolli, uno che ai numeri in archivio sommerà le fondamentali sensazioni ricavate dal vivo su David fino a poco fa, quando era presidente del Tolosa. La trattativa non sarà facile, perché molte big puntano al canadese, ma c’è convinzione sul fatto che Jonathan possa gradire il progetto della Continassa. Un Yildiz in questo stato di forma può essere poi un incentivo al suo approdo a Torino. Sancho rimane una prestigiosa opzione, così pure Gyokeres e Osimhen. Ma sono piste in salita, con concorrenti feroci.

E prima di tutto, servono le cessioni. Timothy Weah e Samuel Mbangula sono destinati al Nottingham Forest, in Inghilterra. Sarebbero altri due giovani sacrificati sul mercato, ma garantirebbero così circa 24 milioni nelle casse. Magari utilizzabile subito per riscattare Conceiçao, ieri fermatosi in allenamento: ne servono trenta. La Juve di Tudor si prepara intanto alla sfida di domani sera con il City di Guardiola al Mondiale per Club. Per il primo posto nel girone basta anche un pari, per via della differenza reti favorevole. Poi, chiudere in pista potrebbe rivelarsi il boomerang nel caso al Real Madrid andasse male lo scontro diretto con il Salisburgo per vincere il gruppo H, domani notte: Locatelli e compagni da primi incontrerebbero in questo caso proprio i Blancos di Xabi Alonso. Inutile fare calcoli, perché la Juve gioca prima. E poi, Tudor vuole tutto, tranne che un calcio riflessivo. In questo torneo dorato, vincere la terza partita del girone porterebbe poi un altro milione e mezzo alla Continassa.