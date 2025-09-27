Juve e Dea a caccia della scossa scudetto

Sbollita la rabbia per le scelte arbitrali di Verona, e messa pure alle spalle la prestazione della sua Juve al Bentegodi – prova comunque dimenticabile – Igor Tudor si trova oggi ad affrontare un’Atalanta in netta risalita dopo l’avvio di campionato in sordina. Uno scontro d’alta quota per capire ulteriormente di che pasta sia fatta la Signora: finora solida, certo, ma troppo spesso a danzare sul confine fra l’impresa e il flop. Anche i tifosi bianconeri prendono la gara odierna con le molle: sei mesi fa, allo Stadium, la Dea con Gasp alla guida firmò uno storico 0-4 che di fatto sancì già la fine dell’era Motta.

Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina. Perché è con questa modalità che sinora si è dimostrato letale, e perché si fa ora più probabile la sua partenza a gennaio, senza andare a scadenza. Nuova chance per David, e potrebbe esserci subito spazio per Zhegrova visto che Conceiçao non è al meglio. Dal kosovaro ci si aspetta molto in termini di energia e inventiva: l’attacco bianconero, per quanto sovrabbondante di interpreti, è il quarto del campionato e serve uno scatto.

Questo primo scorcio di campionato, in ogni caso, ha chiaramente indicato nella mediana il reparto più a rischio in termini di energia e qualità. Sul mercato è mancato un rinforzo, tanto che Thuram e Locatelli sono parsi in riserva nell’ultima uscita: senza contare che il solo capitano (non certo Marcus, e nemmeno McKennie e Miretti) ha i crismi del regista. Una sfida in più per Tudor, che non a caso si affida anche molto, in manovra, a chi sta in fascia. Come Cambiaso: "Ha un cervello diverso dagli altri nel senso positivo del termine – dice il tecnico del ligure – è uno che potrebbe giocare nei migliori club del mondo come Liverpool, Manchester City e Real Madrid".

Ma poi, tutti si aspettano molto, per non dire quasi tutto, da Kenan Yildiz. Se questa Juve è ancora imbattuta, e ha regalato emozioni, in gran parte è merito suo. Del numero dieci turco, di anni venti.