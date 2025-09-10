Juve, ecco la terza maglia: un tuffo nell’eccellenza

Torino, 10 settembre 2025 – Eleganza è la parola d’ordine. La Juventus ha svelato sui propri canali ufficiali la terza maglia per la stagione 2025/2026, ispirandosi ai vigneti del Piemonte. Una casacca elegante, raffinata, con un omaggio a una eccellenza della regione e con testimonial importanti, partendo da Kenan Yildiz e passando dagli ex Gigi Buffon e Andrea Barzagli. ‘Un ennesimo tuffo nell’eccellenza, uno sguardo come sempre alla tradizione, a concludere un’estate dedicata all’Italia’ – scrive la Juve nella nota - Oggi, Juventus e Adidas svelano il Third Kit per la stagione 2025/26. Continuando lo storytelling di questa stagione sull’Eccellenza Italiana, il Third Kit rappresenta il capitolo successivo di una narrazione iniziata con un omaggio alla moda italiana attraverso l’Home Kit e che ha celebrato l’estate italiana con l’Away Kit. Questo ultimo kit trae ispirazione dai vigneti del Piemonte, un pilastro culturale della regione”. La maglia presenta una grafica ingegnerizzata, ispirata al colore dell’uva, con una combinazione di nero, bordeaux e verde scuro. ‘Il risultato è un Kit che unisce eleganza e modernità: una dichiarazione di stile in campo che si trasforma in un capo di moda per i tifosi, da indossare sia per strada che sugli spalti in questa stagione’ si legge nel comunicato. Il tutto nel solco della modernità tecnica con la tecnologia Adidas che è progettata per garantire elevate prestazioni e offrire ai giocatori il comfort necessario. La versione da gara è realizzata con materiali avanzati per massimizzare il flusso d’aria e mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi utilizza tessuti assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Eleganza, modernità, tradizione: tutto in una maglia. Tra i ‘modelli’ Kenan Yildiz, la stella numero 10 della squadra, ma anche Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli, due colonne del passato juventino. Proprio sul numero dieci emerge invece una indiscrezione di mercato: piace al Barcellona.

La terza maglia delal Juve (foto ufficiale Juventus)

La corte del Barcellona: per la Juve è incedibile

Il presente e il futuro attorno a Kenan Yildiz. La Juve su questo non transige, ma il mercato si muove e occorrerà tenerlo a bada. Per farlo, il club sta lavorando da tempo al rinnovo con adeguamento di contratto, per equipararlo ai top player della squadra. E’ il messaggio che la Juve vuole mandare alle pretendenti: Yildiz non si tocca. E allora via a un nuovo accordo che dovrebbe prevedere una cifra fissa di 4 milioni con bonus a salire fino a 5. Asticella importante e che lo porta a essere un top player della rosa. Nel frattempo, però, si è mosso il Barcellona che lo avrebbe messo in lista di mercato, ma le condizioni sono impossibili. Non solo per la Juve non c’è nessuna volontà di venderlo, ma se anche balenasse questa idea i costi sarebbero monstre e poi i conti dei catalani sono sotto i fari del fair play finanziario. Insomma, la maglia della Juve indosso al talento turco ancora per molto tempo. Talento ed eleganza assieme.

Leggi anche - Under 21, l'Italia piega la Macedonia