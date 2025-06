Juve, emergenza difesa e ora arriva il Real

La sconfitta con cinque gol subiti sul groppone contro il Manchester City è stata una doccia ghiacciata per la Juve nell’arsura di Orlando. Qui, al Kennedy Space Center, i razzi prendono la via del cielo: la Signora, invece, è tornata sulla terra e si fa domande.

Gli ottavi del Mondiale per Club, prima della partita disastrosa di giovedì, erano già in saccoccia. Ma mentre prima il pass acquisito veniva sventolato orgogliosamente, ora genera inquietudine: perché il confronto con una big mondiale è stato impietoso, anche al netto del turnover, e martedì la sfida col Real Madrid non sembra promettere meraviglie. Ai bianconeri, contro i Citizens, è mancato tutto: ritmo, corsa, capacità di disinnescare le stelle di Guardiola. E il misero 24% di possesso palla, più che una scelta per sperare nelle ripartenze, ha avuto i contorni dell’ineluttabile vista la differenza dei valori in campo. Solo con Yildiz in campo la Juve ha in parte rialzato la testa.

La manita ha dato la sveglia. Anche alla Continassa, dove si cercherà di rimediare al meglio alle falle che la partita di caratura internazionale ha messo a nudo. Altro che l’attacco: sì, David è un nome caldo, come lo è Sancho conteso dal Napoli. Ma ora sul mercato si cerca sostanza in difesa: in attesa che Bremer torni e recuperi anche la forma perduta, serve almeno un innesto di peso. Ndicka della Roma è un osservato speciale, ma c’è da vincere la concorrenza del Marsiglia. E proprio dell’Olympique piace Balerdi, 26enne centrale argentino. Sempre viva la pista Aguerd, marocchino 29enne del West Ham in prestito alla Real Sociedad. C’è pure la grana Weah da risolvere, col procuratore Badou Sambague che attacca il club per come vorrebbe farlo andare al Nottingham Forest.

Con il Real di Xabi Alonso, martedì, servirà ben altro rispetto a quanto messo in campo con il City: ma si cercherà un’impresa che vale altri undici milioni nel torneo dorato. I Blancos, dopo il pari all’esordio contro l’Al-Hilal, hanno cambiato marcia piegando 3-0 il temibile Salisburgo grazie ai gol di Vinicius, Valverde e Gonzalo Garcia.

I tifosi madridisti hanno ripreso a sognare dopo l’ultima, dimenticabile stagione con Ancelotti. Sulla Juve piomba anche un riflesso del passato, posto che sul piano sportivo si è già pagato. L’ex dirigenza ha chiesto il patteggiamento dopo l’inchiesta Prisma sulle plusvalenze. Le richieste di patteggiamento vanno dagli 8 agli 11 mesi e riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved e Fabio Paratici. Nel corso dell’udienza preliminare i pm hanno chiesto al Gup di Roma per Maurizio Arrivabene, ex dirigente bianconero, il non luogo a procedere. La decisione è attesa per il prossimo 22 settembre. Si contestano, a vario titolo, i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.