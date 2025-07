Juve, esame Real: Tudor vuole la svolta

Mentre Igor Tudor si arrovella per trovare una difesa all’altezza da opporre oggi al Real, Xabi Alonso schiera senza tentennamenti Huijsen al centro della sua retroguardia, un talento cresciuto alla Juve e venduto nel pieno della rivoluzione Giuntoli: poi rinnegata. Stranezze del calcio, ma anche evidenti e corposi errori di strategia.

Al Mondiale per Club, la Signora incrocia agli ottavi (ore 21 a Miami) una delle squadre più temibili. Quasi quanto il City che l’ha sommersa di gol nell’ultimo incontro del girone. I Blancos sembrano essersi ripresi in coda a questa stagione non esaltante. E sono pronti a lanciare Mbappé in una competizione che vede l’appetito ingigantirsi a suon di prodezze, con le firme di Vinicius, Bellingham, Valverde e altre stelle assortite. C’è pure ancora Modric, per gradire.

Con Savona ko, quasi certa la partenza dal primo minuto per Gatti. E sulla destra, l’impiego contenitivo di McKennie sembra il più scontato, dopo che contro i Citizens Alberto Costa ha mostrato ancora limiti nel difendere. In avanti, spazio ai titolari, sempre al netto delle incertezze di una kermesse piantata tra il campionato passato e quello che sarà: davanti c’è Kolo Muani, a spaziare sulla trequarti Conceiçao e Yildiz. Il turco è l’uomo del destino di questa Juve, quello cui restare aggrappati per credere davvero a un progetto a lungo termine e vincente. Si lavora al rinnovo per il 20enne, con tutti i vincoli di un bilancio che non ammetterà eccessi.

Il passaggio ai quarti contro la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey in programma stanotte alle 3, è tutt’altro che scontato per quanto detto: ma vale altri 12,2 milioni, che rappresenterebbero un toccasana per le operazioni di (ri)costruzione della rosa. Vlahovic, oggi dalla panchina, è sempre più un caso. Non ci sono molte occasioni per cederlo con la minore minusvalenza possibile, e anche il tempo inizierà a stringere per tentare poi la chiusura dell’affare David, quello che sembra più fattibile per l’attacco.

Le probabili formazioni.

REAL MADRID (5-3-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouameni, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius, Gonzalo. All. Xabi Alonso.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Kolo Muani, Yildiz. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Marciniak (Polonia).

Tv: ore 21 Dazn in chiaro e Canale 5.