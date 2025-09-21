Juve, fatiche e frenata. Conceiçao-gol, poi il calo. Il Verona sfiora il colpo

Un pari a Verona, contro un Hellas tosto pure senza grandi nomi, non è certo un dramma per la Juve. Ma un benefico bagno di umiltà, probabilmente sì. Perché le recenti due goleade, condite da rimonte e ribaltamenti, forse un pizzico di altezzosità potevano averlo instillato negli animi dei bianconeri. Che ora si trovano momentaneamente in vetta, aspettando però il Napoli pronto a un plausibile controsorpasso domani sera. Tudor, al Bentegodi, capisce quanto possa essere sfiancante la Champions, specialmente a livello emotivo, e quanto poi si possa pagare pegno in campionato.

Quella entrata in campo è una Juve più lucida che impetuosa, memore delle altalene pericolose delle ultime due gare. Con Vlahovic a lungo impegnato in una pura battaglia di posizione, impossibilitato quasi a concludere verso la porta vista l’assenza di rifornimenti, sono affidate a Yildiz e Conceiçao quasi tutte le iniziative. Kenan inventa, ma col contagocce: gli spazi sono pochi. E’ invece il portoghese ad accendersi molto presto, e a portare in avanti i suoi con il suo sinistro quasi già proverbiale dopo l’accelerazione da sinistra.

Altrove non c’è molta verve. Gatti dà vita a duelli al calor bianco con gli attaccanti gialloblù, la mediana con Loca e Thuram fatica a esprimere idee. Zanetti, per altro, apparecchia un Verona veloce, che sa colpire. Il rigore assegnato dopo controllo video di Rapuano per il tocco di mano di Joao Mario ha solo in parte i caratteri della casualità dopo i ripetuti assalti gialloblù. Orban trasforma: l’episodio però non manca di scatenare la rabbia dell’Igor condottiero, ex per altro ieri. "Un rigore vergognoso – dice il tecnico – lo può dare solo chi non ha giocato a calcio. E Orban era da rosso su Gatti, anche questa una vergogna, con la presenza del Var".

Dopo il pari e l’intervallo, Tudor ribalta una Juve che sembra avere perso la presa sul match. Adzic e Koop in mediana, Openda punta centrale per un Vlahovic che ancora, da titolare, non riesce a trovare le magie riuscitegli da subentrato. La scossa non sembra arrivare, tanto che ancora Orban sfiora la doppietta mandando di poco alto. Senza Bremer in campo è tutto più difficile. L’Hellas si vede pure annullare col Var un gol di Serdar, con la Signora apparentemente alle corde.

Gli ingressi di David e Zhegrova rabboccano un po’ la verve dei bianconeri, ma non cambia l’esito di una partita che ha visto per Cambiaso & Co. la scarsa capacità di colpire al momento più opportuno, tipica delle vere big. Troppi gli errori, in tutti i reparti, per la Signora. Forse con i sogni non bisogna esagerare, di certo occorre inquadrare i propri limiti: e vedere poi se davvero i non titolari sono all’altezza delle prime linee.