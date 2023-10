Juve, gioia corto muso. Cambiaso all’ultimo respiro. Torna in vetta dopo tre anni

La voglia di primato sembrava dover restare accartocciata lì, ai piedi del muro veronese, un po’ per ansia da prestazione, un po’ per la Var che certo non gli era stata amica. Nel calcio però, il merito a volte si siede sulla bilancia e il gol di Cambiaso a tempo praticamente scaduto è lo specchio di una sfida che la Juventus ha meritato di vincere, pur di fronte a un Verona tosto. E ora sì, regina per una notte e vediamo che fanno le altre.

L’ultima volta lo stadio era vuoto, col mondo nella morsa del Covid. C’era Maurizio Sarri in panchina e c’erano Ronaldo, De Ligt, Dybala, Matuidi, Douglas Costa, Chiellini e Bonucci, Cancelo e Ramsey. Una gran Juve che aveva un chiodo fisso: vincere la Champions. Il Re Cristiano era stato strapagato per quello e, in qualche modo, sarà l’azzardo che renderà fragili i conti fino a quella ’finanza creativa’ che inguaierà la Juve, azzererà il cda portando ai guai seri e alla penalizzazione. Sì quella Juve è stata l’ultima a salire in vetta, vincendo poi il titolo. E a quei tempi lo considerava un un diritto acquisito. E la fissa era la Champions League. Una magnifica, terribile ossessione.

Nei tre anni successivi, non succederà più. Niente più vetta e la Champions ancora come un’ossessione, stavolta per restare a galla per come si intende il farlo in stile Juve: far quadrare i conti per tornare nel salotto d’Europa. Senza Superlega of course, ma con l’ambizione di tornare a competere. E già se prima vincere la Coppona era un sigillo di grandezza definitiva, oggi è una necessità economica giocarla. Basta guardare la rosa di quella Juve e questa rosa per rendersi conto del ridimensionamento. Ecco perchè ogni volta che la Juve si riaccosta al primato va in ansia da prestazione: primo posto vuol dire allungare sulla quinta, oltre al miele del vincere qualcosa. E’ successo nel primo tempo ieri, quando il Verona ha tenuto, soffrendo solo le imbucate di Kostic e la grande serata di un immarcabile Kean. Lui, Moise, aveva segnato un supergol, saltando due uomini e sparando nell’angolo con deviazione di Vlahovic, ma un tacchetto in fuorigioco gli ha tolto un capolavoro. E poi, ancora lui, Moise, ha dato elettricità a una Juve dominante nei primi venti minuti e ingabbiata poi dal Verona che s’è mangiato Weah sulla fascia, bloccato Locatelli con il pressing delle punte e provato a metterla in mezzo per Djuric che è sempre una bella alternativa. E c’è voluto un super Szcezsny per evitare la bella nel recupero. Nella ripresa, Juve a tamburo e riprende il Kean show, ma il Var gli cancella un altro super gol per una manata a Faraoni. Ora la Juve tira da tutte le parti, grida al gol con Locatelli, Chiesa, Gatti, Yildiz ma il muro Verona regge fino al paradiso che si chiama Cambiaso.