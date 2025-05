Juve, si complica Hancko: c’è l’Al Nassr. Hojlund pista concreta con Osimhen a Manchester

Torino, 8 maggio 2025 – Un mercato difficile, ancora tutto da pianificare anche sulla base del budget a disposizione, che sarà influenzato dall’accesso o meno alla prossima Champions League. Diversi gli obiettivi della dirigenza bianconera, ma tutti molto difficili da raggiungere e perseguire. Perché oltre ai costosissimi Sandro Tonali e Victor Osimhen, anche David Hancko rischia di sfumare. Su di lui si è mossa l’Arabia che, si sa, ha molti capitali da investire. Resta invece in piedi la pista Rasmus Hojlund, che a Manchester rischia di trovare pochissimo spazio il prossimo anno (Osimhen è obiettivo sensibile dei Red Devils).

Al Nassr su Hancko, United su Osimhen

A gennaio sembrava fatta per l’arrivo di David Hancko alla Juve, ma il Feyenoord si è opposto con tutte le sue forze e così il club bianconero ha dovuto ripiegare su Kelly e Veiga nonostante avesse trovato un accordo con il calciatore. Ma gli olandesi non hanno mollato, fissando una cifra di cessione alta e rimandando ogni discorso a giugno. La Juve ha continuato a sondare la pista, sperando in un lieto fine estivo, ma in queste settimane si sono inseriti gli arabi, in particolare l’Al Nassr guidato da Fernando Hierro, l’ex Real Madrid e oggi direttore sportivo. Gli arabi, infatti, potrebbero mettere sul piatto circa 30 milioni di euro e soddisfare le richieste del Feyenoord, mentre la Juve, per ora, si sarebbe fermata a circa 20. Con questi termini diventa dura. Ma i grandi movimenti bianconeri saranno in attacco. Se effettivamente Dusan Vlahovic sarà ceduto servirà un innesto importante e che possa garantire gol in doppia cifra. Il sogno di Giuntoli si chiama Victor Osimhen, ma c’è l’ostacolo De Laurentiis (non vuole cederlo in Italia) e quello dei costi (75 milioni di euro). A queste cifre la Juve difficilmente può muoversi, soprattutto senza Champions, anche perché ci sono mercati più ricchi, come la Premier League che sta facendo la corte al nigeriano. E’ il Manchester United a seguire Osimhen per un rilancio in grande stile dopo una difficile stagione in campionato. A rischio, con il nigeriano, ci sono Hojlund, prelevato due anni fa a cifra record dall’Atalanta, e Zirkzee, preso l’anno scorso tramite clausola da 40 milioni dal Bologna. Entrambi potrebbero essere in uscita. Sul danese, allora, si è mossa la Juve che tenta un prestito con diritto di riscatto per rilanciare le quotazioni del giovane attaccante, che rischia di rimanere chiuso. Su Zirkzee, invece, si registrano movimenti da sponda Napoli. L’olandese potrebbe essere un buon rinforzo offensivo per convincere Conte a restare, in un anno che vedrà non solo la lotta al tricolore in campionato ma anche il ritorno in Champions League e il tecnico salentino vuole garanzie per poter competere su tre fronti. Insomma, sarà un mercato estivo bollente… Leggi anche - Inter, Moratti e gli 80 anni da Champions: "Grazie Inter"