Juve in America: sfida da underdog con Vlahovic e Koopmeiners sotto i riflettori

Per lunghi secoli i sogni d’Europa guardavano ad ovest. La Juve è volata oltreoceano e cerca di cogliere una grande occasione, stavolta da ’underdog’, senza avere i favori del pronostico. Le big che la sopravanzano, quanto a livello di gioco e potenza economica, sono diverse. Ma magari proprio la leggerezza d’animo sarà un fattore favorevole, unita poi alla ormai proverbiale concretezza impartita da Igor Tudor come condottiero.

Il Mondiale in America può sbloccare diverse situazioni in stand-by. C’è curiosità su quello che sarà l’impiego di Dusan Vlahovic: un attaccante che il tecnico croato stima tantissimo, ma che non potrà rimanere in bianconero, nel caso, con l’ingaggio di dodici milioni netti a stagione. La Signora ha puntato Osimhen e Gyokeres come grandi obiettivi per l’attacco, ma la permanenza del serbo, in scadenza nel 2026, cambierebbe tutto lo scenario.

La competizione che ha preso il via nella notte con Inter Miami-Al Ahly deve essere convincente anche per Teun Koopmeiners. Alla Continassa, dopo il maxi investimento della scorsa estate, si è intenzionati a trattenere l’olandese che per ora non ha volato. Ma da lui ci si aspetta molto, in terra americana. Douglas Luiz è invece in partenza: si cerca una pretendente in Premier. Le cessioni sono imprescindibili per rilanciare poi con i colpi di mercato. E a Ederson, gioiello dell’Atalanta che vale 60 milioni, si potrà eventualmente arrivare solo dopo vendite molto importanti.

Giovedì alle 3 di notte a Washington c’è il primo esame, contro gli emiratini dell’Al-Ain. Una gara sulla carta agevole, ma la Juve proprio contro delle piccole ha steccato in stagione. E il cambio di passo non può più attendere.