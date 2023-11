Juve, forfait Weah nella partitissima con l’Inter: Allegri tentato da Yildiz

Torino, 21 novembre – Echi ben poco piacevoli della scorsa stagione, quando inventare la Juve tra tutti gli infortuni era un’esigenza quotidiana per Massimiliano Allegri. La Signora che tallona l’Inter capolista a due punti si presenta alla maxi sfida di domenica sera all’Allianz Stadium con un’assenza in più, quella di Timothy Weah alle prese con un nuovo guaio muscolare proprio adesso che si stava preparando al rientro dopo aver saltato le partite contro Fiorentina e Cagliari. Danilo, poi, non recupera, e in difesa è d’obbligo la conferma per Rugani, Bremer e Gatti. Un terzetto che peraltro ha contribuito non poco alla risalita dei bianconeri. A centrocampo, in ogni caso, i dubbi maggiori: Locatelli non è certo al meglio dopo il trauma alle costole subito nell’ultima di campionato, ma dovrebbe stringere i denti e recuperare. Ai suoi lati come mezzali dovrebbero essere schierati Rabiot e McKennie: ma anche quest'ultimo non è al meglio visto l’acciacco appena rimediato con la Nazionale Usa. Sulla fasce ci saranno senza possibili variazioni Cambiaso a destra con Kostic a sinistra. Per l’attacco, oltre a Chiesa in uno stato di grazia, nulla è certo. Kean nelle ultime uscite ha superato nelle gerarchie sia Milik che lo stesso Vlahovic, ma domenica potrebbe essere l’occasione per lanciare del tutto Yildiz, in gol con la Turchia nell’amichevole contro Germania vinta in trasferta. Certo il 18enne in rampa di lancio è più trequartista che punta, piuttosto difficile pensarlo in un tandem con Chiesa. Ma le ‘allegrate’ potrebbero portare anche a questo.