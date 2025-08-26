Juve, ultimi giorni per Kolo Muani: massima offerta a 55 milioni

Torino, 26 agosto 2025 – Ultimi cinque giorni di mercato e per la Juve c’è un intruglio bello grosso. Lega Dusan Vlahovic, col suo ingaggio da 12 milioni di euro, a Randal Kolo Muani, bloccato a Parigi nonostante la sua volontà di tornare alla Juve. Da un lato appare sempre più difficile cedere il serbo a fine mercato, anche il Milan è andato su Harder dallo Sporting Lisbona, dall’altro il Psg non ha ancora accettato i 55 milioni offerti dai bianconeri. Insomma, sono giorni di tensione, perché la rosa va completata per le tre competizioni e all’appello mancherebbe anche un mediano (indiziato sempre Matt O’Riley).

Kolo Muani: 55 milioni l’offerta massima

Si è improvvisamente arenata la trattativa per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dieci giorni fa sembrava fatta in prestito con obbligo di riscatto, poi qualcosa deve aver fermato l’operazione, forse un rialzo del Psg, forse l’esigenza della Juve di cedere Vlahovic. Insomma, c’è un po’ di ansia da parte di tutti, soprattutto di Kolo Muani che è spazientito e vuole lasciare il prima possibile il Psg dato che con Luis Enrique non avrebbe chance di giocare. Possibile che i parigini preferiscano mandarlo altrove, magari in Premier dove qualche club potrebbe comodamente arrivare a 60-65 milioni, ma il giocatore chiede solo la Juve e sta aspettando.

Dalla Continassa cosa emergerà? Probabilmente la proposta di 10 milioni di prestito oneroso e 45 di riscatto sarà l’ultima e definitiva: la Juve non salirà sopra i 60 milioni di euro e men che meno arriverà a 70. Prendere o lasciare, in sostanza. La palla è ora del Psg, che deve anche calibrare bene le sue scelte. Il rischio è ritrovarsi senza una cessione comunque remunerativa, seppur in riscatto tra un anno, e un giocatore scontento da amministrare, a meno che lo stesso Kolo Muani, se dovesse percepire il rischio di non tornare alla Juve, non decida di aprirsi alla Premier League. Insomma, un bell’intrigo in salsa francese. Poi c’è Dusan Vlahovic. Detto che le teorie sono diverse, tra chi dice che la Juve farebbe a prescindere Kolo Muani da chi invece pensa che il francese sia legato solo ed esclusivamente alla cessione di Dusan, resta un enigma da risolvere al più presto. Tutto il mercato sembra essersi fermato su Vlahovic: la Premier è sempre stata timida, la Turchia non lo ha convinto e il Milan sta prendendo Harder dopo che si è scontrato con i 12 milioni netti di ingaggio.

Allegri lo avrebbe voluto volentieri a Milano, ma il club rossonero non poteva imbarcarsi un investimento così oneroso. Intanto, Dusan risponde con i gol. Dopo averne fatti diversi in amichevole ha bagnato il debutto in campionato, da subentrato, con il raddoppio che ha steso il Parma. E se alla fine fosse lui un ‘rinforzo’ interno? Al 26 agosto non è più da escludere. Attenzione, però, a un’altra possibile pista. Per aumentare il margine di manovra su Kolo Muani la Juve potrebbe pensare alla cessione di Nico Gonzalez, valutato 30 milioni di euro. Su di lui c’è l’Atletico Madrid, ma senza essere arrivato a quell’asticella. In quel caso, ovviamente, servirebbe un sostituto. Piace Martinez del Girona, ma c’è anche Saelemaekers del Milan, oltre al solito Edon Zhegrova che nel frattempo ha messo qualche like galeotto a Kenan Yildiz.

Parla Oppini: “Si cerca di risolvere i problemi del passato”

Grande tifoso, opinionista tv, Francesco Oppini è stato molto critico sulla gestione Giuntoli-Motta e sicuramente vede di buon occhio l’innesto di Damien Comolli, ora chiamato a raddrizzare la rotta dopo anni difficili. La Juve, di fatto, secondo Oppini, a causa di scelte sbagliate negli ultimi anni ha dilapidato il vantaggio che aveva accumulato in precedenza nel campionato italiano. Questo il pensiero dell’opinionista: “Stanno cercando di risolvere i problemi creati dalle dirigenze del passato – le sue parole a Radio Bianconera, come riporta Tuttojuve – Non dico solo Giuntoli, ma anche quelli che c’erano in precedenza durante l’era Arrivabene. Ci metterei anche Paratici. La Juve aveva 20 anni di vantaggio sulle rivali e in poco tempo si è fatta raggiungere con scelte sbagliate e con un po’ di presunzione”.

La sintesi è che serve tempo per risistemare le cose, partendo dalla cessione degli esuberi: “Sì, serve tempo, per prima cosa bisogna sfoltire gli esuberi. Si vuole creare uno scheletro di squadra che sia pronta per il futuro, con giocatori che possano crescere. Non si acquista tanto per fare ma con criterio”. Poi, ancora duro su Giuntoli. I suoi acquisti non hanno reso: “Ci sono stati errori e infatti Giuntoli ha pagato con il posto. Koopmeiners, Douglas Luiz, Gonzalez, tutti giocatori che non hanno funzionato. Il brasiliano poi non so perché sia stato preso…”. Intanto, dopo la vittoria col Parma la Juve vuole dare continuità nella seconda giornata con la trasferta a Genova contro la squadra di Patrick Vieira, reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Lecce.

Prima, però, sarà tempo di sorteggi Champions in programma il 28 agosto alle 18, con diretta Amazon e Sky. In quella occasione la Juve conoscerà le otto avversarie della fase a campionato con quattro partite in casa e quattro in trasferta con la stessa formula dell’anno scorso. Saranno due avversari per ogni fascia, con la Juventus che è inserita nella seconda assieme ad Atalanta, Atletico Madrid, Leverkusen, Villareal, Arsenal e Eintracht. Nella prima, ovviamente, le favorite, partendo dai campioni in carica del Psg, passando da Bayern Monaco, Inter, Liverpool, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City e per concludere con i campioni del mondo del Chelsea e con il Barcellona.