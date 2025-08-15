Juve, tutto su Kolo Muani: prestito e riscatto per convincere il Psg

Torino, 15 agosto 2025 – La Juve stringe per Kolo Muani. Missione averlo a disposizione per la prima di campionato contro il Parma. L’attaccante francese vuole solo la Juve e ha detto no alla Premier, così l’accordo con i bianconeri è cosa fatta per un contratto di cinque anni, ma ora serve trovare la quadra con il Psg per un prestito con riscatto a circa 50 milioni di euro. Intanto si registra l’infortunio muscolare per Fabio Miretti: si chiude la trattativa con il Napoli?

Kolo Muani: affare da 50 milioni

Una settimana di tempo per chiudere. La Juve vuole Kolo Muani per la prima di campionato allo Stadium contro il Parma e il direttore generale Damien Comolli è al lavoro per arrivare alla fumata bianca. La volontà del calciatore è chiara, netta, inequivocabile: solo Juve. Randal ha detto no alla Premier, con due o tre club che lo avevano corteggiato a lungo, soprattutto il Newcastle, e infatti ha trovato un accordo con la Vecchia Signora per un contratto di cinque anni. Tutto fatto e definito. Adesso la palla è tra i club, ma la Juve conta di poter avvicinare le richieste dei parigini con una nuova proposta a inizio settimana.

Si parla di 10 milioni di prestito oneroso più circa 40 come riscatto nel 2026 per raggiungere la quota di 50 milioni che è l’asticella minima fissata dal Psg. Dirigenze al lavoro con i bianconeri determinati a chiudere in pochi giorni per avere a disposizione il francese contro il Parma. L’affare andrà fatto indipendentemente da Vlahovic, su cui non ci sono movimenti concreti in uscita né offerte che possano soddisfare le richieste juventine. Il rischio di avere tre centravanti, di cui il più oneroso come ingaggio ai margini, c’è. Il Milan è ancora alla porta, ma attende sviluppi più economici per l’affare e la Juve per ora non ha intenzione di lavorare con una buonuscita contrattuale. Invece, rischia di sfumare Jadon Sancho, che è molto vicino alla Roma per una cifra di circa 22 milioni di euro.

Evidentemente, la Juve non ha affondato il colpo decisivo, anche perché su Nico Gonzalez sono ancora in atto valutazioni, con l’ultima pretendente che sarebbe l’Atletico Madrid. Difficile anche l’uscita di Fabio Miretti. La Juve ha sempre chiesto circa 20 milioni mentre il Napoli si è spinto al massimo a 14, ma il recente infortunio muscolare del giocatore potrebbe far tramontare definitivamente la pista. In entrata, come noto, piace Matt O’Riley del Brighton per cui è spuntata la concorrenza del Sunderland, club intenzionato ad allestire una rosa competitiva per la Premier League. Per il mediano box to box potrebbero servire circa 30 milioni di euro, cifra che la Juve può investire a fronte della possibile cessione di Douglas Luiz corteggiato dall’ambizioso Nottingham Forest.