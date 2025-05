Juve, Kolo Muani prova a riconquistare il futuro: serve il Psg per il prestito

Torino, 12 maggio 2025 – Poteva essere un gol da Champions League, ma l’espulsione di Kalulu e la zampata di Vecino hanno rimesso tutto in gioco e la Juve deve ancora lottare per un posto nelle prime quattro. Tutto ancora in gioco a due giornate dalla fine e anche Atalanta-Roma avrà una grande valenza. Ma è arrivato il tanto atteso segnale da Kolo Muani, che dopo un lungo digiuno è tornato alla rete con Monza e Lazio e può valere una piccola inversione di tendenza anche sul mercato. La Juve, si sa, non vuole investire 50 milioni per acquistarlo definitivamente e l’opzione è quella di un prestito bis, ma tutto dipenderà dal Psg. Intanto, a Open Var è arrivata la spiegazione per il rosso a Kalulu: “Condotta violenta”

Kolo Muani: il Psg è fondamentale

Una stagione di alti e bassi della Juve e che ovviamente ha influenzato il rendimento dei singoli giocatori. Lo sbarco di Kolo Muani a Torino era stato eccezionale, con una raffica immediata di gol, pienamente esaltato dal gioco di Motta che voleva un centravanti diverso, poi il meccanismo si è inceppato, l’allenatore è andato in difficoltà e anche il francese è sparito. Il cambio di allenatore ha fatto il resto, con il ritorno di Vlahovic tra i titolari fino al recente infortunio. Un lasso di tempo in cui Kolo Muani non ha brillato, ma il gol di ieri all’Olimpico può essere visto come un piccolo segnale. Per poco non è stato decisivo per la Champions, il pari finale lascia tutto aperto, ma quantomeno è servito per ridare fiducia all’attaccante francese che avrebbe il desiderio di restare. Per farlo, però, serve un aiuto dal Psg. I bianconeri non hanno a bilancio le risorse per acquistarlo definitivamente e toccherà ai parigini sbloccare il prestito per un’altra stagione: senza questo sarà dura. Trattative in atto, anche perché la Juve deve già cercare un centravanti sul mercato, quasi certamente Vlahovic andrà via, e poter confermare Kolo Muani a costo zero servirebbe a completare il reparto. Il francese, intanto, manda un chiaro messaggio: “Sono felice, la Juve è una famiglia. Il futuro? Vedremo”.

Oper Var: “Condotta violenta di Kalulu”

Ma c'è ancora una Champions da conquistare e l'espulsione rimediata ieri da Kalulu fa il pari con quella di Yildiz contro il Monza, lasciando in emergenza Tudor per le ultime due giornate. Il difensore, quasi certamente, verrà fermato fino a fine campionato ed è pronto a pagare di tasca sua la multa, ma per Tudor ci saranno ulteriori problemi difensivi. La spiegazione di quanto è avvenuto all'Olimpico è stata fornita da Open Var, che ha mostrato in diretta il dialogo tra l'arbitro Massa e la sala di Lissone. Il direttore di gara, sul momento, non aveva ravvisato il rosso, ma dal Var è arrivato il consiglio di un on field review: "Davide aspetta un attimo, check in corso – le parole da Lissone – Vediamo la dinamica, il movimento lo fa. Consiglio on field review per condotta violenta". A quel punto Massa è andato al monitor e confermato: "Sì, rosso e punizione per la Lazio". Un problema per Tudor che da un lato ha ritrovato Gatti ma tra i difensori ha il solo Veiga a disposizione e per restare a tre potrebbe servire l'abbassamento di Locatelli.