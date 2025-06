Juve, Kolo Muani al mondiale, poi il prestito. Fenerbahce su Vlahovic

Torino, 7 giugno 2025 – Al mondiale con Kolo Muani. Poi chissà. L’inizio di estate della Juve vive su un equilibrio da trovare dopo il no di Antonio Conte e la probabile permanenza di Igor Tudor. Ma c’è anche il mondiale per club da disputare, che spariglia le carte a tutti, impegna per diverse settimane, accorcia le vacanze e si gioca a cavallo delle scadenze contrattuali del 30 giugno. Così, c’è da lavorare sodo non solo per il futuro. Per esempio, i bianconeri stanno trattando per la permanenza di Kolo Muani oltre la rassegna americana, ma c’è anche un Vlahovic in partenza e un Jonathan David nel mirino.

Kolo Muani al mondiale, poi si vedrà

Duplice lavoro per la dirigenza della Juve, sotto la guida del nuovo dg Damien Comolli. In attesa del direttore sportivo, Massara sempre in pole, i bianconeri stanno lavorando su Kolo Muani assieme al Psg. Un primo punto di partenza è stato ottenuto: l’attaccante francese farà il mondiale con la Juve. Dovrebbe essere arrivato l’ok da Parigi per consentire al nazionale francese si prendere parte, fino alla fine, alla rassegna iridata per club. La Juve, dunque, piazza il primo sì. A luglio, poi, ne servirà un altro per la prossima stagione. La Juventus non ha intenzione di riscattare definitivamente il giocatore ora, Kolo Muani vorrebbe continuare il prossimo anno in bianconero, così si sta trattando sulla base del rinnovo del prestito con un riscatto al 2026. Il Psg potrebbe concederlo ma inserendo un obbligo a determinate cifre. Si tratta. Nell’idea della dirigenza Kolo Muani andrebbe a completare il reparto assieme a un altro centravanti, che non sarà Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo va in scadenza nel 2026 e non c’è stato l’accordo per un prolungamento con ingaggio spalmato. La separazione, per evitare un parametro zero, è inevitabile. Su di lui si è inserito il Fenerbahce, che sta cercando un centravanti dato che Edin Dzeko vuole tornare in Italia. I bianconeri vorrebbero provare a incassare circa 40 milioni di euro, ma probabilmente dovranno accontentarsi di una cifra inferiore e i turchi potrebbero spingersi fino a 30 milioni. Tuttavia, restano da capire le volontà di Vlahovic, che si era già negato all’Arabia e starebbe aspettando offerte dalla Premier League. In entrata, invece, cresce la pista Jonathan David, in uscita dal Lille a parametro zero. La Juve può spingersi fino a circa 5-6 milioni di euro di ingaggio, ma il giocatore punta a cifre ancora superiori e, soprattutto, bisognerà capire quanto chiederanno di commissione gli agenti. Nei giorni scorsi si parlava di 20 milioni di euro, il che renderebbe l’operazione, tra ingaggio e commissioni, molto onerosa nonostante il parametro zero. Un altro in lista è Victor Gyokeres, che però costa oltre 70 milioni dopo la marea di gol segnati in stagione. In Italia, invece, occhi su Mateo Retegui che l’Atalanta potrebbe valutare circa 50 milioni di euro.

